João Fonseca vai disputar a Laver Cup pela primeira vez em setembro

A Laver Cup confirmou, nesta terça-feira, a presença do tenista João Fonseca na edição de 2025, disputada no Chase Center, em São Francisco. Em sua estreia, o brasileiro vai integrar o Time Mundo no torneio de exibição que acontece entre os dias 19 e 21 de setembro.

A competição, criada em 2017 pelo ex-jogador Roger Federer, coloca jogadores europeus contra representantes do resto do mundo. Em 2025, a competição vai contar com Taylor Fritz, Tommy Paul e Ben Shelton, além de João Fonseca, no Time Mundo, e Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Holger Rune, no Time Europa.

Outros nomes ainda serão divulgados pela organização. Ao todo, 12 tenistas participam do torneio, seis em cada time.

Assim, João Fonseca vai se tornar o primeiro brasileiro a disputar a Laver Cup.

First appearance. Next generation. ?? João Fonseca is ready to bring the energy in his debut for Team World this September.#LaverCup pic.twitter.com/yzIo8bvPk2 ? Laver Cup (@LaverCup) May 13, 2025

Formato de disputa da Laver Cup

A Laver Cup é disputada ao longo de três dias, com três partidas de simples e uma de duplas em cada. As vitórias somam um ponto no placar geral no primeiro dia, dois no segundo e três no terceiro. A equipe que somar 13 pontos primeiro vence.

Em 2024, o Time Europa, composto por Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas, levou a melhor sobre o Time Mundo, formado por Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ben Shelton, Alejandro Tabilo, Francisco Cerúndolo e Thanasi Kokkinakis, por 13 a 11.

No histórico geral, o Time Europa levou a melhor em cinco edições (2017, 2018, 2019, 2021 e 2024), contra dois títulos do Time Mundo (2022 e 2023).