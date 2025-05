Ginástica Rítmica: ingressos para Mundial no Rio esgotam e haverá novo lote

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Os 12.500 ingressos colocados à venda para o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica esgotaram rapidamente, e organização do torneio anunciou que haverá comercialização de novas entradas no dia 20 de maio, a partir das 10h.

A competição vai acontecer na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, entre 20 e 24 de agosto. Será a primeira vez que o Mundial será realizado em uma cidade na América do Sul.

A carga inicial consistia em lotes de 2.500 ingressos para cada um dos cinco dias do evento. Uma fatia dessas entradas esgotou em apenas cinco minutos.

Estamos está muito satisfeitos com essa procura pelos ingressos. Isso só vem a comprovar o que já estamos sentindo há um bom tempo: a Ginástica Rítmica, graças ao esforço de toda a comunidade gímnica, o que se traduz por atletas, treinadores, membros de comissões interdisciplinares, clubes, federações, patrocinadores, árbitros, pais e amigos de ginastas e da mídia, que tem se interessado cada vez mais pelas maças, pela bola, pelo arco e pela fita, hoje ocupa um lugar muito especial no coração dos brasileiros Ricardo Resende, diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica

O Brasil conquistou três ouros na Copa do Mundo de Ginástica Artística, etapa de Portimão, Portugal, na última semana. A seleção conquistou o inédito ouro no all-around em uma competição intercontinental, além do topo do pódio na série mista e na série simples.

A competição marcou a estreia de "Evidências" como trilha da série mista, que neste ciclo olímpico é disputada com três bolas e dois arcos.

E nessaaa loucuraaaa…as leoas foram lá e brilharam! 🦁✨

A nova série mista da Seleção Brasileira de Conjunto estreou hoje na Copa do Mundo de Portimão com Evidências de trilha sonora, e não deu outra: Foi sucesso absoluto! 🌟



"Estamos felizes com nossos resultados em Portimão, trabalhamos duro quando retomamos os treinamentos após os Jogos Olímpicos de Paris. Em nenhum momento desanimamos, pelo contrário. O primeiro Campeonato Mundial no nosso país é motivo de inspiração para seguirmos confiantes e continuarmos lutando em busca de grandes resultados para o nosso país. Nossa estreia não poderia ter sido melhor: três ouros. Uau!", disse Camila, referindo-se à competição que será disputada no Rio de Janeiro, em agosto.