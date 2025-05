Imagem forte! Campeão sai com rosto desfigurado de luta no boxe sem luvas; veja

No último sábado (10), em Salt Lake City (EUA), Mike Richman passou por um dia duro de trabalho. Então campeão da categoria dos meio-pesados (84 kg) no 'Bare Knuckle Fighting Championship', o americano foi nocauteado no quarto assalto e devidamente destronado por Josh Dyer. Além do prejuízo esportivo, o veterano do boxe sem luvas terá que lidar com as marcas da batalha disputada, já que saiu com o rosto completamente desfigurado do combate que liderou a 74ª edição do evento.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Richman assustou os fãs dos esportes de combate com o 'antes e depois' de seus ferimentos no rosto. Aparentemente com o nariz quebrado e com inúmeros cortes na testa e próximos dos olhos, Rich teve as feridas costuradas pela equipe médica do 'BKFC'. Depois da derrota, o americano também projetou uma mudança de curso em sua carreira.

"É por isso que chamam isso de esporte de sangue. Amo todos vocês, que ainda me apoiam. Ainda não estou acabado. Entretanto, eu decidi oficialmente que me cansei de lutar contra esses monstros gigantes na categoria até 84 kg, especialmente com o meu bom amigo e selvagem no topo da montanha. Vocês podem me ver novamente com 79 kg e com o objetivo de atingir os 74 kg. Adoro todos vocês pelos feedbacks positivos e negativos. É isso que nós fazemos, nas boas e nas más", destacou Mike, em seu perfil oficial do Instagram.

Campeão mira Mike Perry

Enquanto Richman deve seguir carreira em uma categoria de peso inferior, seu mais recente algoz também já tem um plano definido para a próxima rodada. De olho em confrontos ainda mais midiáticos, Josh Dyer voltou suas atenções para a maior estrela em atividade no boxe sem luvas: Mike Perry. Após se tornar campeão até 84 kg do 'BKFC', o americano desafiou, ainda no ringue, o ex-lutador do UFC. Agora resta saber se o confronto contra 'Platinum' sairá do papel no futuro.

