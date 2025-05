Identidade de volta: festa no Choque-Rei mostra resgate no Palmeiras

A celebração dos jogadores do Palmeiras após o gol de Vitor Roque que garantiu a vitória no Choque-Rei, pelo Brasileirão, é uma demonstração de que a equipe está recuperando o espírito de "todos somos um", opinaram Danilo Lavieri e Paulo Massini, na Live do Clube.

Os comentaristas apontaram que a união do atual elenco tem sido uma das marcas do bom momento do Palmeiras, líder do Brasileirão e dono da melhor campanha geral da Copa Libertadores.

Lavieri: 'Todos somos um' voltou

A grande questão do momento do Palmeiras, além de não ter um time titular, de rodar muito, é a volta do espírito do Palmeiras, do 'todos somos um'. Quantas vezes a gente não disse que o Palmeiras tinha perdido a identidade, que a gente não via união no time. E a gente conversava sobre o que poderia ser.

A comemoração, que para alguns foi polêmica, contra o São Paulo, e a comemoração de alguns outros lances, esses flashes que a gente viu, mostram que o 'todos somos um' voltou, que a identidade, o espírito do Palmeiras voltou.

Danilo Lavieri

Massini: Novo grupo deu liga

Havia um receio de como os jogadores novos iam se integrar. A gente se lembra que, no início do ano, subiram cinco [da base]: Figueiredo, Allan, Thalys, Luighi [e Benedetti]. E o grupo era novo, outros jogadores chegaram. E a conclusão a que as pessoas [da direção do Palmeiras] chegaram é que deu liga. Aquele brilho nos olhos do Abel estava de volta, a unidade estava de volta.

Paulo Massini

