Fonseca foi bancado por lenda do tênis e será 1º brasileiro na Laver Cup

João Fonseca foi "escolhido a dedo" por Andre Agassi, ex-número 1 e lenda do tênis, para ser o primeiro brasileiro a disputar a Laver Cup.

Bancado pelo 'professor'

O carioca de 18 anos foi confirmado hoje como um dos seis integrantes do Time Mundo. Ele se junta aos já norte-americanos Taylor Fritz, Tommy Paul e Ben Shelton, já confirmados na equipe que vai encarar os representantes da Europa —ainda restam duas vagas.

Ele será treinado por André Agassi, capitão dos não europeus, durante o evento. O norte-americano é um dos maiores nomes da história do esporte, tendo conquistado 60 títulos, oito deles de Grand Slams, entre o final dos anos 1980 e início de 2000.

Andre Agassi foi campeão em Roland Garros, em 1999 Imagem: ELECTRONIC IMAGE

A lenda do tênis apostou suas fichas ao escolher o brasileiro para uma das vagas. Os três tenistas mais bem ranqueados são chamados automaticamente para a disputa do torneio representando um dos dois times (Europa/Mundo). Caso não aceitem, o convite é repassado para o próximo na lista da ATP. As três vagas restantes ficam a cargo dos capitães, que têm escolha livre.

Fonseca é atualmente o 24º tenista não europeu no ranking, mas Agassi fez questão de contar com ele na Laver Cup. Fonseca não deve assumir um posto no top 3 do resto do mundo após a disputa de Roland Garros, prazo final para a definição da lista base do torneio internacional, mas o ex-astro já se comprometeu a usar uma de suas três "escolhas do capitão" com ele.

Agassi, inclusive, disparou elogios ao novo fenômeno da modalidade. O norte-americano fará a sua primeira aparição como capitão na Laver Cup. Já o Time Europa é liderado por Yannnik Noah, francês que foi top 3 do mundo e que já escolheu o alemão Alexander Zverev (#2), o espanhol Carlos Alcaraz (#3) e o dinamarquês Holger Rune (#10) para seu esquadrão.

João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Madrid Imagem: Reprodução/X/ATP Tour

O João é o tipo de jovem talento que torna a Laver Cup tão especial. Ele é destemido, cheio de energia, joga muito e adora os grandes palcos. Seu desempenho nesta temporada me mostra que ele está pronto para isso. Tenho certeza de que ele vai se destacar no ambiente de equipe e estou ansioso para trabalhar com ele e conhecê-lo melhor.

Agassi, sobre Fonseca, ao site da ATP

Fonseca será o primeiro tenista do Brasil em ação e também um dos mais jovens da história da Laver Cup. Com ascensão meteórica, o brasileiro furou o top 100 este ano e já é o número 65 do ranking com apenas 18 anos.

A Laver Cup será disputada entre 19 e 21 de setembro em São Francisco, nos EUA. Será a oitava edição do torneio criado em homenagem ao australiano Rod Laver e apadrinhado pela empresa de Roger Federer. O formato inclui partidas de simples e também de duplas.

Estou muito feliz por ter sido selecionado para jogar pelo Time Mundo na Laver Cup. Acompanho o evento desde criança e sempre sonhei em jogar. Estar agora em uma equipe com Fritz, Paul e Shelton, e ser treinado por Andre Agassi, é simplesmente inacreditável! Vou dar tudo de mim.

João Fonseca, ao site da ATP

Ranking atual da ATP de não europeus