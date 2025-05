Fluminense x Unión Española: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira, pela penúltima rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana, precisando de uma vitória para não ficar em situação delicada. O Tricolor recebe o Unión Española, do Chile, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Com sete pontos, o time brasileiro precisa vencer para retomar a liderança, hoje nas mãos do Once Caldas, da Colômbia, com dois pontos a mais.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Vindo de uma derrota de 1 a 0 para o San José na Bolívia e de 3 a 2 para o Atlético-MG em Minas Gerais, esta pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense tenta se reencontrar na temporada e não pode tropeçar contra os chilenos, lanterna com dois pontos. Ainda mais porque, na quinta-feira, o Once Caldas, na Colômbia, deve se impor contra o San José, que soma quatro pontos.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, sabe que sua equipe vai precisar administrar várias situações neste jogo. Mas se mostra confiante em um bom resultado.

"Vamos precisar de atenção em vários aspectos, como as jogadas de bola parada, e também administrarmos a questão do desgaste, que neste momento se torna importante", disse Renato.

Como vem mesclando titulares com reservas no torneio, Renato Gaúcho pode poupar alguns nomes. Mas outros, preservados contra o Galo por conta do gramado sintético, como o meia Paulo Henrique Ganso, devem atuar.

Pelo lado do Unión Española, com quem o Fluminense empatou por 1 a 1 no Chile, o técnico José Luis Sierra mantém esperanças na classificação.

"Nós poderíamos chegar a este jogo em situação melhor se não tivéssemos sofrido com algumas situações, como contra o próprio Fluminense, quando levamos o gol de empate no último lance do jogo em um chute de fora da área. Mas ainda podemos nos classificar para a repescagem", afirmou o técnico da equipe chilena.

O treinador não antecipou a escalação do time visitante, mas deve manter a base que vem atuando. No fim de semana, o Unión goleou o Concepción por 5 a 1 pelo Campeonato Chileno, onde aparece na zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X UNIÓN ESPAÑOLA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 14 de maio de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Yael Falcón (Argentina)



Assistentes: Maximiliano del Yesso (Argentina) e Facundo Rodríguez (Argentina)



VAR: Pablo Dovalo (Argentina)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Agustín Canobbio e Everaldo



Técnico: Renato Gaúcho

UNIÓN ESPAÑOLA: Franco Torgnascioli, Kevin Contreras, Valentín Vidal, Sebastián Pereira e Felipe Espinoza; Bruno Jauregui, Ignácio Núñez, Ariel Uribe, e Pablo Aránguiz; Matias Suárez e Gabriel Norambuena



Técnico: José Luis Sierra