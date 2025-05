Filha de Vitor Belfort é convidada para treinar com Brasil sub-19 no vôlei

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Vitória Belfort, filha do lutador de MMA Vitor Belfort, foi convidada para integrar um período de treinamento com a seleção brasileira de vôlei sub-19.

O que aconteceu

A seleção sub-19 se prepara para a disputa do Campeonato Mundial, que vai acontecer entre 2 e 13 de julho, na Croácia e na Sérvia. A apresentação do grupo ocorreu ontem (12), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel Saquarema (RJ).

Vivi, como é chamada, tem 17 anos e atua como líbero. Ela e outras oito atletas vão passar por uma temporada de avaliação, entre os dias 12 e 23 de maio.

A brasileira é atleta do Georgia Tech Volleyball. A equipe disputa a principal liga de esportes universitários dos Estados Unidos.

Vitória Belfort publica foto no CDV, em Saquarema Imagem: Reprodução

Essa é a primeira vez que ela veste a camisa da seleção brasileira. Ela publicou um registro no CDV, em Saquarema, em uma rede social.

Joana Prado, mãe de Vitória, fez uma publicação no Instagram parabenizando a filha. "Você está embarcando para o Brasil com uma missão linda: lutar pelo seu sonho de representar a seleção brasileira de vôlei sub-19. Um sonho que nasceu no seu coração aos 11 anos de idade e que, com esforço, dedicação e fé, foi tomando forma. E agora, Deus abre essa porta diante de você".

Vitória tem mais dois irmãos e não foi a única a seguir o caminho do esporte. Davi, o mais velho, joga futebol americano e, atualmente, defende o UCF Knights, equipe da Universidade da Flórida. Kyara, a mais nova, pratica atletismo.

Vivi começou no vôlei cedo e tem algumas medalhas na modalidade — uma delas de campeã nacional na liga AAU Volleyball. Nas redes, há registros dela também praticando vôlei de praia.

Veja lista

Atletas convocadas:

Giovana Guimarães Pires

Giovanna Micaelli Oliveira Silva

Heloisa de Andrade Benvindo Silva

Lara Gabriele Rodrigues Almeida

Laura Carvalho Maccarone

Lorena Lopes Rezende

Luanna Vazquez Markus

Luize da Silva Tavares

Mikaela Hestmann Tierno

Nayla Letícia Saldanha Ferreira

Victoria Resmini Martini

Atletas convidadas:

Ane Kelly Avelino Feliciano da Silva

Beatriz Morillo Romar

Clara Vieira Lawrenz

Eduarda Sabino Zeni

Julia Fontana Fernandes

Maria Eduarda Souza de Lima

Sofia Pereira Martins

Vallentina Biondo Rohsig

Vitória Belfort