Ex-UFC e musa do OnlyFans, Paige VanZant disputa cinturão em liga de tapas na cara

A lutadora Paige VanZant está confirmada na disputa pelo primeiro cinturão feminino da história do Power Slap. A ex-atleta do UFC, do BKFC - evento de boxe sem luvas - e musa do OnlyFans enfrentará Mikael-Michelle Brown no dia 27 de junho, durante a International Fight Week (Semana Internacional da Luta), em Las Vegas (EUA). O duelo, válido pela categoria peso-mosca (57 kg), acontecerá no Fontainebleau, na véspera do UFC 317, que será realizado na T-Mobile Arena.

As duas competidoras já se enfrentaram anteriormente, com vitória dominante da norte-americana por decisão unânime - todos os juízes marcaram 30-27. Na ocasião, Paige aproveitou a entrevista pós-luta para solicitar oficialmente uma chance de disputar o título, reforçando o papel das mulheres dentro da modalidade.

Sua trajetória no Power Slap teve início promissor. Após vencer a estreia, ela empatou a segunda apresentação devido a um golpe ilegal, mas se recuperou em março deste ano, quando voltou a vencer e reiterou o desejo de lutar pelo cinturão.

Título no currículo?

Aos 31 anos, VanZant busca conquistar o primeiro título da nova fase de sua carreira, que já inclui passagens marcantes pelo MMA e pelo boxe sem luvas. A revanche contra Brown representa não apenas um momento importante em sua trajetória pessoal, mas também um marco histórico para o Power Slap (evento liderado por Dana White, chefão do UFC), que promoverá pela primeira vez uma disputa de cinturão feminino.

