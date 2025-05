Ex-Cruzeiro, Paulo Pezzolano é anunciado por clube da segunda divisão inglesa

O uruguaio Paulo Pezzolano, ex-treinador do Cruzeiro, foi anunciado nesta terça-feira como novo comandante do Watford, clube que atualmente disputa a segunda divisão da Inglaterra, conhecida como Championship. A equipe frequentou a Premier League pela última vez em 2022.

Será o sexto clube da carreira de Pezzolano como treinador. Antes, o uruguaio comandou Montevideo Torque-URU, Liverpool-URU, Pachuca-MÉX, Cruzeiro e o Real Valladolid, da Espanha.

No futebol espanhol, Pezzolano comandou a equipe que tem Ronaldo Fenômeno como dono. Entretanto, sua passagem não foi positiva. O técnico foi demitido há cinco meses por não conseguir afastar o time da zona de rebaixamento. O Real Valladolid já teve seu descenso confirmado nesta temporada, a terceira vez nos últimos cinco anos.

Passagem pelo Cruzeiro

Pezzolano esteve no Cruzeiro em 2022, temporada em que tirou a Raposa da Série B do Campeonato Brasileiro após três anos sendo campeão da competição. O uruguaio começou 2023 no comando da Raposa, mas pediu demissão após ser eliminado do Campeonato Mineiro daquele ano na semifinal, para o América-MG.