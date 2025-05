Ex-Botafogo diz ter certeza de convocação para a seleção: 'vão me chamar'

Mais longe dos holofotes após deixar o Botafogo para jogar no Zenit, da Rússia, Luiz Henrique disse ter certeza de sua convocação na primeira lista de Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira.

O que aconteceu

É como eu sempre falo: vou trabalhar com meus pés no chão, com minha humildade e vou jogar futebol, mostrar o meu talento, que eu tenho certeza que nessa próxima convocação eu vou estar dentro. Eles vão me observar e eu tenho certeza que eles vão me chamar Luiz Henrique, em entrevista ao Lance!

Luiz Henrique foi nome constante nas listas de Dorival Júnior no ano passado e se saiu bem. Ele disputou seis jogos com a camisa verde e amarela, sendo um como titular e cinco saindo do banco de reservas, e marcou dois gols, contra Chile e Peru, além de dar uma assistência, também contra os peruanos.

Na minha passagem pela seleção brasileira, eu tenho certeza que fui muito bem. Acho que eu mereço receber mais oportunidades

Meu maior objetivo é jogar uma Copa do Mundo. É um sonho de criança estar jogando uma Copa do Mundo, estar defendendo meu país e ajudando a seleção brasileira

Um dos destaques da grande temporada do Botafogo em 2024, Luiz Henrique tem sido titular do time do Zenit. Desde que estreou, em março, ele soma 11 jogos, dois gols e duas assistências.

Carlo Ancelotti chega ao Brasil no dia 26 de maio e, logo em seu primeiro dia no cargo, já convoca a seleção para os duelos contra Equador e Paraguai, nos dias 6 e 9 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A convocação será feita a partir de uma pré-lista, elaborada por Juan e Rodrigo Caetano.