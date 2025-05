Erick exalta apoio da torcida do Bahia e planeja duelo pela Libertadores: "Desafio enorme"

O Bahia visita o Atlético Nacional nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Em caso de vitória, o Tricolor garante uma vaga nas oitavas de final da competição.

A equipe embarcou para o duelo decisivo sob grande festa da torcida no Aeroporto de Salvador. O meio-campista Erick exaltou o apoio da Nação Tricolor e projetou a partida.

"Acho que para mim que acabou de chegar, foi algo inesquecível, desde o pré-jogo contra o nosso primeiro adversário na Libertadores, que eles fizeram uma festa linda também. Ontem, não foi diferente, nos passando uma energia, uma vibração muito positiva, que a gente necessita para que a gente possa superar o desafio que está por vir no jogo de amanhã. Então, a gente agradece pelo carinho, pela força que eles nos deram ontem, porque a gente tem um desafio enorme, mas creio que a gente está preparado para poder fazer um excelente jogo em busca do triunfo", comentou.

? "Aquilo que o torcedor fez por nós no aeroporto e também após um revés dentro de casa... Pode ter certeza que amanhã a gente vai brigar até o último minuto por essa classificação". A entrevista completa de Erick na Colômbia pode ser vista na TV Bahêa no YouTube ??... pic.twitter.com/3jUVsQWxPb ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 13, 2025

O Bahia tenta se recuperar da derrota sofrida para o Atlético Nacional por 3 a 1 na última semana. A equipe ocupa a liderança do Grupo F, com sete pontos. Erick destacou que o revés pode servir de aprendizado para a sequência na competição.

"Acho que o último jogo fica de aprendizado para que a gente não cometa as mesmas falhas, os mesmos erros. A gente fugiu um pouco do plano de jogo e isso acabou acarretando em consequências que a gente não gostaria de ter passado. Mas como falei, agora ficou no passado e a gente tem a oportunidade de brigar pela classificação, na qual depende exclusivamente da gente", concluiu.