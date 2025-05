Enzo desbanca Wendell e vai batendo meta para ser comprado pelo São Paulo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo se esforçou bastante para contratar o lateral-esquerdo Wendell, mas está vendo Enzo Díaz, que chegou de forma despretensiosa, tomar conta da posição e se aproximar de ficar em definitivo no clube.

O que aconteceu

Enzo Díaz só chegou ao São Paulo porque foi oferecido pelo River Plate como moeda de troca por Galoppo. O lateral teve aprovação de Luis Zubeldía, mas não era o foco do Tricolor para a posição.

Na temporada, Enzo vem desbancando Wendell pela titularidade do setor. O argentino foi titular no dobro de jogos: 16 contra oito do brasileiro.

Emprestado pelo River até o final do ano, Enzo Díaz está cada vez mais próximo de ativar sua cláusula e ficar no Tricolor em definitivo. O argentino tem valor de compra fixado em 2 milhões de dólares (11,3 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

O contrato prevê obrigatoriedade de compra caso Enzo jogue pelo menos 45 minutos em no mínimo 50% das partidas do São Paulo no ano. Atualmente, ele cumpriu a minutagem em 17 dos 27 jogos da temporada.

Wendell não treinou na última segunda-feira com dores após o trauma na face sofrido no clássico contra o Palmeiras. Ele é dúvida para o jogo contra o Libertad (PAR) na quarta-feira.

O lateral brasileiro chegou ao São Paulo com pré-contrato assinado, e o Tricolor vendeu o jovem William Gomes e emprestou o lateral Moreira para seu ex-clube, o Porto (POR), em movimentação que garantiu a liberação antecipada de Wendell.