'Pressa' da CBF domina entrevista e deixa Ancelotti em saia justa em Madri

O assunto "seleção brasileira" monopolizou a entrevista coletiva desta manhã de Carlo Ancelotti, que segue como técnico do Real até o próximo dia 25. No dia seguinte à oficialização da CBF, o italiano foi bombardeado com perguntas sobre os bastidores da negociação e teve de encarar a insistência dos espanhóis na "pressa" da entidade máxima do futebol brasileiro.

O que aconteceu

Ancelotti só não falou do tema do início ao fim porque a primeira pergunta foi da TV do clube merengue, que quis saber do próximo jogo. O Real que recebe o Mallorca amanhã pela antepenúltima rodada do Espanhol, está praticamente fora da briga pelo título após perder o clássico e ficar a sete pontos de distância do líder Barcelona.

Logo que abriu para a imprensa, o treinador ficou cinco minutos seguidos sendo questionado e respondendo sobre o acordo com a CBF. Ele ouviu seis perguntas em sequência a respeito do tema e não fugiu do assunto, confirmando o acerto, mas enfatizou que segue comandando o Real até o dia 25 e evitou entrar em detalhes sobre as negociações.

Os jornalistas espanhóis insistiram na questão e criticaram a "pressa" da CBF ao anunciar o técnico antes do mesmo de o Real se despedir. Ele não seguiria na equipe, embora ainda tivesse mais um ano de contrato, mas na Espanha esperavam que a oficialização com o Brasil fosse feita após o Real anunciar a saída de seu treinador —o mais vitorioso da história do clube. O Real ainda não se manifestou.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid Imagem: REUTERS/Susana Vera

Ancelotti foi encurtando suas respostas cada vez mais, deu um "ultimato" ao ficar em saia justa com o tema e depois brincou: "Se não fosse essa entrevista, hoje era um dia fantástico". O italiano chegou a desabafar que não queria ficar explicando sobre as tratativas com a CBF enquanto ainda defende a camisa do Real. Sua prioridade segue em Madri nas próximas duas semanas.

Ele assumirá o comando da seleção brasileira a partir do dia 26 de maio. Até lá, afirmou que seguirá pensando em como terminar sua passagem pelo Real.

A "novela" entre Ancelotti e CBF causou um descontentamento geral na imprensa madrilena nas últimas semanas. As negociações dominaram o noticiário, tiveram idas e vindas e ocorreram antes do El Clásico deste final de semana, que foi uma espécie de final antecipada da LaLiga.

A sequência de perguntas na coletiva

Pergunta: "Qual sentimento tem: de tristeza por acabar sua etapa no Real Madrid ou de felicidade por que começa aventura com pentacampeã do Brasil?"

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid Imagem: Thomas COEX / AFP

Sentimento pessoal. Serei treinador do Brasil a partir de dia 26, mas até lá sou treinador do Real Madrid, quero acabar bem essa reta final dessa fantástica aventura aqui. Sei que estão muito interessados no que penso, no que vou fazer, mas tenho que pensar no que estou vivendo, e é o que resta aqui por respeito ao clube, torcida e elenco. Estou totalmente focado aqui neste último capítulo.

Carlo Ancelotti

Pergunta: "Sempre disse que não poderia falar de sua saída do real, ainda tinha um ano de contrato, por que se pronuncia agora?"

Porque a CBF soltou comunicado. É oficial, a partir de 26 sou treinador do Brasil

Pergunta: "A CBF oficializou, mas o Madrid não falou nada oficialmente. Isso te surpreendeu? Desde quando suspeitava de que não seria mais treinador do Real e quando recebeu a confirmação de que não vai dirigir o time na próxima temporada?"

O Real Madrid anunciará quando quiser, aqui não há nenhum tipo de problema. Não sei quando vão fazer o comunicado, mas será feito quando o clube achar oportuno. Não há nada mais a acrescentar, como a CBF fez o anúncio ontem... É absolutamente pessoal o que falo com o clube.

Pergunta: "Por que acredita que não vai ficar mais uma temporada no Real e desde quando sabe que vai ser treinador do Brasil?"

Porque no futebol, como na vida, é uma aventura que começa e termina. Cheguei aqui e sempre tive em conta de um dia acabará. Esse dia sera 25 de maio. Um período muito bonito, mas há um momento em que se acaba... Nunca tive um problema com o clube nem terei.

Pergunta: "Não entendo a pressa que tem a CBF ou seu presidente, por outros motivos, para fazer o comunicado quando você no Real com seu currículo impecável, treinador mais campeão, mas no dia seguinte que o Real deu adeus à LaLiga, fazem um comunicado com você ainda no Real. A presa, imagino que você nem o Real sabiam...

Cada um age como acha melhor

Pergunta: "Esta deveria ser uma entrevista alegre, vai sair do Real como melhor da história e fecha com a seleção que todos querem treinar, que ultimamente não está. Não o vejo feliz"

Sou muito feliz. Se hoje não tivesse essa entrevista, era um dia fantástico. Porque tenho que explicar coisas que não quero explicar porque tenho essa camisa [do Real] até o dia 25. Então, não quero que ninguém me pergunte sobre essas coisas porque respeito muito essa camisa. Mas estou muito feliz por tudo o que está acontecendo. Queria ganhar a Liga, a Champions outra vez, mas estou muito feliz.

Pergunta: "Entende que haja parte da torcida que se irrita por essas negociações com o Brasil enquanto disputava os títulos?"