Embalado por goleadas, Fortaleza recebe Bucaramanga de olho na classificação na Libertadores

Vivendo o melhor momento da temporada, o Fortaleza pode carimbar seu passaporte para as oitavas de final da Copa Libertadores. Embalado por goleadas recentes, o time nordestino recebe o Atlético Bucaramanga-COL, nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Grupo E.

Além disso, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda vem de seis jogos de invencibilidade, e nos dois últimos jogos, aplicou goleadas: venceu o Colo-Colo-CHI, por 4 a 0, e o Juventude por 5 a 0, pelo Brasileiro. No torneio continental, é o vice-líder da chave, com sete pontos, empatado com o Racing-ARG, mas em desvantagem no saldo de gols: 6 a 4. O time colombiano soma cinco pontos, está em terceiro e com uma vitória ultrapassa o time brasileiro.

Para esta partida decisiva, Vojvoda não terá desfalques por suspensão. A boa notícia é a volta do zagueiro Brítez, liberado pelo departamento médico. Inclusive o defensor ficou no banco de reservas na partida pelo Brasileiro. Tinga e Gastón Ávila também retornaram na partida contra o Juventude no time titular.

Com o elenco à disposição, o treinador deve manter a mesma base das goleadas recentes. A única dúvida entretanto é a disputa entre Pochettino e Emmanuel Martínez. O primeiro deve iniciar entre os 11 iniciais.

Com 300 jogos sob o comando do Fortaleza, Vojvoda celebrou as goleadas e a virada de chave do time na temporada: "O Fortaleza jogou uma partida muito intensa. Com muitos momentos de bom futebol. Conseguimos, a partir do jogo contra o São Paulo, uma regularidade na nossa intensidade de jogo. Foram jogos difíceis, mas interpretamos bem os momentos do jogo. As goleadas são importantes no ponto de vista que traz mais segurança e confiança ao time."

Do outro lado, o time do técnico Leonel Álvarez, vem de vitória no Campeonato Colombiano, mas na última partida da Libertadores foi goleado pelo Racing-ARG, por 4 a 0. O Atlético Bucaramanga realizou seu último treino no Centro de Treinamento do rival Ceará e também não terá desfalques por questões disciplinares e deve repetir a escalação dos últimos jogos.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X ATLÉTICO BUCARAMANGA-COL

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Gastón Ávila; Mateus Rossetto, Lucas Sasha e Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATLÉTICO BUCARAMANGA-COL - Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro, Flores, Londoño e Sambueza; Castañeda e Pons. Técnico: Leonel Álvarez.

ÁRBITRO - Derlis Lopez (PAR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).