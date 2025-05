Em meio à oscilação, Corinthians tem pela frente sequência de decisões e clássico

O Corinthians vive um momento de oscilação na temporada e ainda não conseguiu engrenar sob o comando de Dorival Júnior. Em meio a altos e baixos, o técnico terá pela frente uma sequência decisiva para tentar embalar de vez à frente do Timão.

Vindo de uma derrota de virada para o Mirassol, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra agora volta as atenção para a Sul-Americana. Nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), o time visita o Racing-URU, em Montevidéu, e precisa vencer para se manter vivo na Sul-Americana.

Em seguida, o Corinthians mede forças com o Santos. O clássico, válido pela nona rodada do Brasileirão, está marcado para as 16h de domingo, na Neo Química Arena.

Já na outra quarta-feira, dia 21 de maio, o adversário é o Novorizontino. Trata-se da partida decisiva pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Timão venceu fora de casa, por 1 a 0, e largou em vantagem no confronto.

Ainda no mês de maio, a equipe de Dorival Júnior irá enfrentar o Atlético-MG, em Minas Gerais, pelo Brasileirão, e o Huracán, na Argentina, pela rodada final da Sul-Americana. Esta pode ser a oportunidade do treinador enfim engrenar sob direção do Corinthians.

Foram, até aqui, quatro jogos disputados sob seu comando. Ele conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota.

O principal problema do trabalho, até o momento, é uma herança da era Ramón Díaz: a inconsistência defensiva. O Timão sofreu cinco gols nas primeiras quatro partidas com Dorival.