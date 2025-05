Dono da melhor defesa, Palmeiras se aproxima dos 80% de aproveitamento no Brasileiro

Com a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo, na Arena Barueri, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Além de garantir mais três pontos, o resultado também serviu para reforçar o bom momento da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, que segue com a campanha mais consistente da competição até o momento.

Após oito rodadas disputadas, o Verdão soma seis vitórias, um empate e uma derrota, números que equivalem a um aproveitamento de 79,2%. Com 19 pontos, o time se encontra duas unidades à frente do vice-líder Flamengo e demonstra equilíbrio entre defesa e ataque neste início de torneio.

Dono da melhor defesa, o Alviverde marcou nove gols e sofreu apenas três, tendo encerrado cinco partidas sem ser vazada. De acordo com o Sofascore, a consistência defensiva do Palmeiras também pode ser provada através do número de finalizações necessárias para sofrer um gol, 28, e das poucas grande chances cedidas aos adversários, oito.

? O @Palmeiras é o líder do @Brasileirao 2025! ?? ? 8 jogos

? 6V-1E-1D (!)

? 79.2% aproveitamento (!)

? 9 gols

? 3 gols sofridos (!)

? 17 grandes chances (!)

? 8 grandes chances cedidas (!)

? 28.0 finalizações p/ sofrer gol (!)

? 5 jogos sem sofrer gols (!) pic.twitter.com/RRmrBJxkU3 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 11, 2025

O triunfo sobre o Tricolor coroou a sequência positiva do Verdão, que já havia garantido vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores após vencer, na última quarta, o Cerro Porteño, fora de casa.

Atualmente com 12 pontos e ainda 100% na competição continental, o Alviverde abriu oito de vantagem para o próprio Cerro, que tem quatro e é o segundo colocado.

Em busca de embalar sua quinta vitória seguida na Libertadores e se manter no posto de melhor campanha, o Palmeiras retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Bolívar, no Allianz Parque, pela quinta rodada.