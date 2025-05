Do milagre no nascimento ao adeus forçado: documentário reconta vida de Aguero

Narrada em primeira pessoa, a série documental "Kun por Aguero", lançada na última quarta-feira (7), no Disney+, reconstrói a trajetória de Sergio Aguero sob uma perspectiva íntima e emocional. O documentário não apenas revisita os feitos de um dos grandes atacantes da última década, mas também contrapõe o craque ao seu lado mais humano: o menino pobre que sustentou a casa aos 9 anos, o jovem de coração frágil e o pai que quase não pôde criar o filho que tanto sonhou.

Logo no primeiro episódio, o nascimento de Aguero aparece como uma metáfora para o que viria depois: com risco de vida para mãe e filho, o parto foi uma batalha. O tom se mantém ao longo da série, que intercala relatos de familiares, amigos e ídolos do futebol, como Messi e Guardiola, com a narração do próprio Aguero ? recurso que aprofunda o caráter confessional da obra.

Reprodução / ©Disney

A presença do pai, Leonel, é constante. Foi ele quem moldou Kun como atleta e como homem: acompanhou os treinos e cobrou, mas nunca elogiou: "Você ainda não é bom", repetia. A intenção era manter o filho focado. Curiosamente, só após a aposentadoria precoce, aos 33 anos, veio o reconhecimento: "Nunca vi um jogador tão bom quanto você".

Entre imagens de infância, Aguero relembra quando começou a sentir palpitações aos 13 anos ? prenúncio do drama que encerraria sua carreira duas décadas depois. Ainda adolescente, estreou pelo profissional do Independiente aos 15 anos e, aos 16, já era convocado para a seleção sub-20 da Argentina. Foi ali que nasceu sua amizade com Lionel Messi, apresentada na série como um dos pilares emocionais de sua vida.

Com destaque no Atlético de Madrid, onde conquistou a Liga Europa e a Supercopa da UEFA, Aguero chegou ao Manchester City em 2011 e viveu seu auge. Na primeira temporada, marcou 30 gols em 48 jogos ? incluindo o mais emblemático de sua carreira: o da virada, nos acréscimos, contra o Queens Park Rangers, tento esse que deu ao City sua primeira Premier League e recolocou o clube no posto de campeão nacional após 44 anos.

"Se me perguntar o que personifica o sucesso que elevou o nível desse clube, vou falar que há muitas razões, mas o ícone é o Sérgio", afirmou Pep Guardiola. "A glória é dele. Não vou lutar contra isso, é mérito dele. Sempre digo que ele é o craque menos craque que já conheci. É uma estrela que não se comporta como estrela", completou o técnico espanhol.

Reprodução / ©Disney

Entretanto, nem tudo foram conquistas. A série revela o início difícil na Espanha, onde Aguero enfrentou a solidão e a falta da família. Também é exposto seu desconforto nos primeiros anos com Guardiola, especialmente após a chegada de Gabriel Jesus, que o "tirou" do time titular. Quando o brasileiro se machucou, Kun respondeu com gols e retomou o protagonismo.

O argentino se sagrou campeão de cinco Campeonatos Ingleses, uma FA Cup e sete Copas da Liga Inglesa pelo Manchester City, títulos que o colocam entre os maiores ídolos da história do clube. O documentário também abre espaço para sua vida pessoal ? incluindo a dificuldade de conciliar a carreira com o crescimento de seu filho Benjamín, fruto do casamento com Gianinna, filha de Maradona.

Em 2021, no Barcelona, a história mudou. Durante uma partida, Aguero passou mal, sentiu tontura e perdeu o ar. Exames revelaram uma arritmia com origem no ventrículo, mais grave do que a enfrentada na adolescência. Pouco tempo depois, anunciou a aposentadoria, emocionado: "Foi difícil, mas precisava pensar na minha saúde", disse.

Foram 385 gols em 685 jogos disputados, números que explicam seu impacto, mas não contam tudo. Messi, um dos principais depoentes da série, resume a parceria entre os dois: "Sempre buscávamos um ao outro. É um esporte coletivo, e você depende da pessoa ao lado. Nós somos muito diferentes, mas ao invés de nos separarmos, foi isso que mais nos uniu".

Mais do que um tributo ao atleta, "Kun por Aguero" apresenta uma jornada marcada por superações, laços familiares e momentos que transcendem os gramados. Ao final, o ídolo se despede do futebol com tudo vivido à flor da pele ? e com a certeza de ter deixado sua marca.