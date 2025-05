Diretor de marketing do Corinthians pede demissão por e-mail

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a saída do seu diretor de marketing. Edgard Soares pediu demissão do seu cargo, não remunerado, por e-mail, enviado ao presidente Augusto Melo. Ele exercia esta função há pouco mais de um mês.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que Edgard Soares não faz mais parte da diretoria do Clube. O desligamento foi formalizado por meio de um e-mail enviado ao presidente Augusto Melo, no qual Edgard solicitou sua saída", disse o clube, em comunicado. "O Corinthians agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua trajetória profissional."

Soares, que é conselheiro vitalício do Corinthians, havia assumido o cargo no dia 4 de abril. O diretor tinha sido escolhido por Melo, apesar ter sido o redator do processo de impeachment do presidente enfrenta atualmente. Soares já afirmou publicamente que havia votado em Melo na última eleição presidencial.

Em momento turbulento para a administração do clube paulista, a demissão coincide com outras saídas na mesma diretoria. No mês passado, Soares havia demitido os superintendentes de marketing, Vinicius Manfredi, e comercial, Sandor Romanelli. Antes, o gerente Luís Otávio Costa também havia sido desligado.

Na ocasião, a direção do clube alegou corte de custos para justificar as demissões no setor de marketing.