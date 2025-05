Dependência? Corinthians sofre com falta de criação e não se encontra sem Garro

O Corinthians tem sofrido com a ausência de um dos seus principais jogadores: Rodrigo Garro. O meia está afastado dos gramados para tratar tendinopatia patelar do joelho direito e faz falta à equipe.

Com o argentino, o time então comandado por Ramón Díaz vinha fazendo uma boa temporada e, inclusive, venceu o título paulista deste ano, em cima do rival Palmeiras. O atleta, porém, reclamava constantemente de dores na região do joelho e, depois da conquista, viajou à Espanha para fazer um "procedimento inovador".

Desde que Garro se ausentou do time, o Corinthians ruiu. A equipe começou a oscilar, o que motivou a demissão de Ramón Díaz e contratação de Dorival Júnior. O cenário, porém, ainda não mudou.

O Timão ganhou as primeiras duas partidas com Dorival, mas voltou a tropeçar nos últimos dois jogos. Empatou com o América de Cali, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana, e perdeu para o Mirassol de virada, fora de casa, pelo Brasileirão.

Até o momento, o comandante ainda não encontrou uma formação ideal para atuar sem Garro. Coronado, tratado como substituto imediato do argentino, não conseguiu convencer até aqui. O sistema com três atacantes também não se provou dentro de campo.

A ausência do camisa 8, principal articular da equipe, afetou até mesmo a construção de jogadas. Na última entrevista coletiva, Dorival admitiu a falta de criatividade e disse estar buscando soluções.

"Tivemos coisas ruins dentro da partida, tivemos também coisas boas. Estamos tendo posse de bola, mas faltando realmente o movimento final. Temos que trabalhar muito mais, buscarmos soluções, para que, daqui a pouco, com esse volume que a equipe vem apresentando, tenhamos a possibilidade das conclusões. Nesse momento, isso vem penalizando nossa equipe", afirmou o treinador.

O aproveitamento do Corinthians sem o jogador caiu um pouco. Dos 33 jogos disputados pela equipe, dez contaram com a presença do atleta (aproveitamento de 63,3%). Sem ele, os números caem para 59,4%.

Em busca de novas alternativas, o Timão volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Racing-URU, em partida decisiva pela Sul-Americana. A equipe alvinegra precisa vencer para se manter viva na competição. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no Estádio Centenário, em Montevidéu.