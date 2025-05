Corinthians vence o Flamengo e empata série de quartas de final do NBB

O Corinthians venceu o Flamengo por 90 a 73 nesta terça-feira, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pelo segundo jogo das quartas de final do NBB. Agora, a série está igualada em 1 a 1.

O principal destaque do Timão na partida foi Victão, que anotou 23 pontos. Do lado do Flamengo, Johnson anotou 18 tentos e foi quem mais se destacou.

As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, novamente no Rio de Janeiro, às 18h30 (de Brasília).

Du Sommer: 7 rebotes;

O jogo

Os visitantes começaram melhor e abriram a vantagem de 26 a 22 no primeiro período. No segundo, o Corinthians melhorou seu aproveitamento defensivo, forçando erros do Flamengo e foi para o intervalo, vencendo por 48 a 38.

O jogo seguiu favorável para o Timão, que estendeu a vantagem no terceiro período para 23 pontos. Já no último quarto, a equipe visitante controlou o ritmo adversário e triunfou por 90 a 73.

Pinheiros empata série contra o Franca

No outro confronto das quartas de final do NBB desta terça-feira, o Pinheiros venceu o Franca por 71 a 70, no Pedrocão, em Franca (SP). A série também está empatada por 1 a 1.

Djalo foi o maior pontuador do Pinheiros, 18 pontos. David Jackson, com 22, foi o principal destaque do Franca.

O terceiro jogo entre as equipes está marcado para as 20h desta quinta-feira, novamente em Franca.