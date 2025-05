Santos usa redenção contra tabu indigesto diante do Corinthians no feminino

Do UOL, em São Paulo

A boa fase do time feminino do Santos será colocada à prova contra um rival indigesto para as Sereias da Vila: o Corinthians.

Redenção ou tabu: o que vai continuar?

As equipes vão jogar, às 20h (de Brasília) de amanhã, pela 2ª rodada do Paulistão Feminino. O duelo terá transmissão ao vivo do UOL.

O clássico pode ampliar a redenção do Santos, que vem acumulando resultados positivos após o rebaixamento, ainda no ano passado, para a Série A2 do Brasileirão.

Em 2025, as Sereias da Vila fizeram quatro jogos, com três vitórias e um empate — um dos resultados positivos, aliás, veio contra o São Paulo, atual campeão da Supercopa.

O problema para as santistas atende justamente pelo nome de Corinthians, que não perde para o rival há oito jogos. A última vitória do Peixe ocorreu em maio de 2021.

O clássico pode valer também a liderança do Paulistão, já que as duas equipes venceram na 1ª rodada. A Ferroviária lidera pelo saldo e encara, fora de casa, o Palmeiras no mesmo dia do duelo alvinegro.

