Corinthians: Impeachment de Augusto Melo será votado no dia 26 de maio

O presidente do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians, Romeu Tuma Jr., convocou a reabertura da reunião de votação do impeachment de Augusto Melo para o dia 26 de maio.

O que aconteceu

Na tarde de hoje, Romeu Tuma enviou o edital aos conselheiros para reabrir a reunião extraordinária do dia 20 de janeiro.

O presidente do CD afirmou que determinaria a data de reabertura ainda neste mês, em coletiva de imprensa da semana passada.

Houve uma pré-votação da pauta de impeachment para definir a admissibilidade do rito de destituição. Foram 126 votos favoráveis à continuidade da pauta de impeachment, contra 114 desfavoráveis.

Naquela data, a reunião foi suspensa pela 2ª vez, após tumulto e invasões ao Parque São Jorge. O primeiro encontro do CD aconteceu em 2 de dezembro de 2024, mas foi suspenso por uma liminar judicial.

Veja a ordem da reunião extraordinária

? Palavra do Presidente da Comissão de Ética e Disciplina por até 30 minutos;

? Palavra do Presidente da Diretoria (com uso facultado de representante) por até 30 minutos;

? Votação do pedido de destituição do Presidente da Diretoria em escrutínio secreto;

? Apuração e proclamação do resultado;

? Assuntos gerais ("Várias").