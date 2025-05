Corinthians aproveita dias sem jogos e promove tratamento especial na grama da Arena

Na última semana, o gramado da Neo Química Arena recebeu um tratamento especial que promete ajudar na recuperação do solo e desenvolver as áreas de maior desgaste. O Corinthians detalhou o processo através de uma nota publicada nesta terça-feira.

A World Sports, responsável pelos cuidados do campo, realizou a semeadura de uma maneira diferente do habitual para garantir um plantio mais eficiente e, consequentemente, uma grama mais resistente para a sequência da temporada. O serviço só pôde ser feito tendo em vista que o Timão ficará 11 dias sem mandar partidas no estádio.

Para a operação, foi utilizada a máquina SpeedSeed, da Redexim, que assegura uma semeadura mais precisa e eficiente. Ela abre sulcos no campo e insere as sementes no interior de cada espaço criado, havendo maior proteção e favorecendo o desenvolvimento da grama.

O gramado da Neo Química Arena, diferente de outros estádios, precisa ser plantado no mesmo local em que vai crescer.

Apontado como um dos melhores do país, o campo do estádio do Corinthians vinha recebendo críticas há alguns meses. Jogadores da equipe, como o goleiro Hugo Souza e o volante Raniele, chegaram a reclamar publicamente e disseram que a grama não estava "tão boa" quanto o habitual.

De acordo com o clube do Parque São Jorge, o campo foi impactado por "diversos fatores" que comprometeram os cuidados necessários para manter a excelência exigida. A World Sports teve um período reduzido para a recuperação da superfície e viu o cenário se agravar com as fortes chuvas e calor intenso que atingiram a cidade de São Paulo no início deste ano.

Em nota publicada no dia 13 de fevereiro, o clube ainda prometeu uma "revitalização completa" da grama no meio desta temporada, quando os torneios serão paralisados em virtude do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

O último jogo do Corinthians na Neo Química Arena foi o empate de 1 a 1 com o América de Cali, pela Sul-Americana. A próxima partida no local será diante do Santos, no próximo domingo, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).