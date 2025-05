Contra o Libertad, Lucas deve ser titular do São Paulo pela primeira vez após lesão

Lucas Moura deve voltar a ser titular do São Paulo nesta quarta-feira, no confronto com o Libertad, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A partida deve ser a primeira de Lucas figurando entre os 11 iniciais do técnico Luis Zubeldía desde que ele se recuperou de um trauma no joelho direito sofrido na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 10 de março.

Lucas disputou dois jogos desde que voltou de lesão. O atacante foi acionado no segundo tempo das partidas contra Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, e Alianza Lima, pela Libertadores.

No último domingo, no clássico contra o Palmeiras, Lucas foi preservado pelo técnico Luis Zubeldía, receoso pela possibilidade de uma nova lesão no jogador devido ao fato de a partida ter sido disputada no gramado sintético da Arena Barueri.

Treinando sem restrições há algumas semanas e completamente descansado, Lucas Moura tem tudo para ser a grande novidade na escalação do São Paulo para a partida desta quarta-feira contra o Libertad, que pode confirmar a classificação do time tricolor às oitavas de final da Libertadores.

Caso Zubeldía decida manter Lucas como reserva, dois jogadores figuram como prováveis substitutos. Se o treinador optar por um esquema com apenas dois atacantes, Alves deve entrar no time. Em caso de um sistema com um trio ofensivo, Lucas Ferreira é o favorito para jogar ao lado de Ferreirinha e André Silva.