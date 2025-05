Palmeiras usou clássicos em Barueri para turbinar banco digital

O Palmeiras aproveitou as vitórias nos clássicos contra Corinthians e São Paulo, disputados na Arena Barueri, para turbinar o Palmeiras Pay — o banco digital do clube.

O que aconteceu

O clube estreou um setor na Arena Barueri no Choque-Rei que recompensa os correntistas. O Espaço Torcida Palmeiras Pay tem capacidade para cerca de 2,7 mil correntistas, que adquiriram ingressos por R$ 20 com direito a cashback de 50% do valor.

A ação de marketing gerou crescimento de 70% na média diária de abertura de contas: saltou de 316 contas abertas por dia (de 22 de abril a 1º de maio) para 537 contas abertas por dia (de 2 a 10 de maio).

O Palmeiras bateu recorde de público na Arena Barueri no fim de semana, e o Palmeiras Pay teve participação importante nisso. Cerca de 20% dos palmeirenses adultos presentes no estádio (4.638) têm a conta digital do clube — somente pessoas com 18 anos ou mais podem aderir à plataforma.

Lançado em 2023, o Palmeiras Pay é um dos grandes responsáveis pelo crescimento do Avanti, atualmente o programa líder em número de sócios-torcedores no futebol brasileiro, com cerca de 180 mil adeptos. Além de serviços bancários, oferece descontos na compra de produtos oficiais e experiências exclusivas aos correntistas palestrinos.

Palmeiras também lucrou com zoeira após o Dérbi

Após a vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival no Brasileirão, os perfis oficiais do Palmeiras publicaram uma arte com o mascote Gobbato vestindo uma faixa com a frase "De Pay a gente entende".

Naquele fim de semana, mais de 1 mil contas foram abertas no Palmeiras Pay, o que representa um crescimento de mais de 50% em relação à média da semana anterior.

Atualmente, o banco digital do Alviverde conta com mais de 925 mil contas abertas.