Com Marta, Arthur Elias anuncia convocação da Seleção feminina para amistosos contra o Japão

O técnico Arthur Elias anunciou na manhã desta terça-feira a convocação da Seleção Brasileira feminina para dois amistosos contra o Japão. O destaque da lista é o retorno da craque Marta, que não esteve presente nos dois jogos contra os Estados Unidos, em abril.

As partidas contra as japonesas servirão de preparação para a Copa América feminina, que será realizada no Equador, entre os dias 12 de julho e 2 de agosto. O Brasil está no Grupo B, com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela.

Outra novidade é o retorno de Debinha, que marcou uma era na Seleção feminina nos últimos anos. Arthur Elias, por sua vez, chamou 15 atletas que atuam no futebol brasileiro.

"É muito importante essa contribuição dela (Marta) não só dentro do campo, mas para o nosso elenco. A Debinha segue muito bem no clube dela, sendo um destaque na liga americana onde atua. É uma atleta que tem uma característica que eu gosto muito", disse Arthur Elias.

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão no dia 30 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo. Depois, as jogadoras brasileiras irão até Bragança Paulista, onde voltarão a encarar as japonesas no dia 2 de junho, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

Veja a convocação completa da Seleção Brasileira feminina:

GOLEIRAS

Lorena (Kansas)

Camila (Cruzeiro)

Claudia (Fluminense)

ZAGUEIRAS

Isa Haas (Cruzeiro)

Kaká (São Paulo)

Tarciane (Lyon)

Mariza (Corinthians)

Thais Ferreira (Corinthians)

LATERAIS

Fê Palermo (Palmeiras)

Bruna Calderan (São Paulo)

Yasmim (Real Madrid)

Fátima Dutra (Ferroviária)

MEIO-CAMPISTAS

Angelina (Orlando Pride)

Duda Sampaio (Corinthians)

Laís Estevam (Palmeiras)

Yaya (Corinthians)

Ana Vitória (Atlético de Madrid)

ATACANTES

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Jheniffer (Tigres)

Gio (Atlético de Madrid)

Kerolin (Manchester City)

Dudinha (São Paulo)

Jhonson (Corinthians)

Luany (Atlético de Madrid)

Debinha (Kansas)

Marta (Orlando Pride)