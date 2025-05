Cleber Xavier pede, e Santos deve recriar departamento de psicologia

O Santos deve recriar o seu departamento de psicologia para o elenco profissional masculino.

O que aconteceu

O técnico Cleber Xavier pediu ao CEO Pedro Martins a criação de um departamento de psicologia para o elenco profissional masculino. O Peixe não possui esse setor desde 2023.

O Santos agora avalia junto ao departamento de saúde quem e quantos terapeutas serão contratados. A última psicóloga foi Juliane Fechio.

A grande maioria dos clubes da Série A possui profissionais da psicologia. O presidente Marcelo Teixeira assumiu o clube em dezembro de 2023 e não foi atrás, até agora, da contratação de especialistas para a saúde mental.

Alguns atletas do Santos recorreram à terapia particular nos últimos meses. Sem essa opção no clube, os jogadores buscaram psicólogos fora do dia a dia de trabalho.