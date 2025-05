Cleber Xavier indica como tentará resgatar Santos de crise e despista sobre reforços

Querendo ou não, o Santos vive um momento de crise na atual temporada. Na noite da última segunda-feira, o Alvinegro Praiano deixou a desejar novamente e só empatou com o Ceará, em 0 a 0, no Allianz Parque, no fechamento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o empate diante do rival cearense, o Peixe chegou ao quinto jogo sem vencer entre todas as competições. A equipe, inclusive, está prestes a completar um mês sem vitórias. O último triunfo aconteceu no dia 16 de abril, contra o Atlético-MG, por 2 a 0, na Vila Belmiro.

De lá para cá, o Santos anunciou a contratação de Cleber Xavier, que tem tentado alcançar os resultados mesmo com pouco tempo de trabalho. Isso ainda não aconteceu, já que o treinador amarga uma derrota e dois empates no comando da equipe. Entretanto, ele indicou como tentará resgatar o Peixe do cenário crítico atual.

"O momento é de tentar dar confiança a eles, analisando os jogos jogados, conversando com cada atleta, conversando entre cada setor. Temos que trazer essas ideias. A entrega de todos é muita. Agora, no vestiário, é tentar trazer confiança a eles. E também lembrar que, para sairmos dessa situação, temos que melhorar alguns detalhes do jogo. E a confiança só vai acontecer quando a bola começar a entrar. Hoje, não entrou no nosso gol, mas na frente do gol adversário, precisamos ser mais efetivos, precisamos criar mais. É trabalhar na confiança, não existe outra forma", afirmou.

O início de Brasileirão do Santos tem deixado a torcida um tanto quanto preocupada. No ano do rebaixamento (2023), o Peixe tinha 11 pontos nas primeiras oito rodadas. Hoje, o time soma apenas cinco - uma diferença considerável de seis pontos.

"Hoje, ganhamos Barreal, no jogo passado ganhamos o Soteldo, o Bontempo. Estamos ganhando jogadores e trabalhando. Melhorando o detalhe, refinando, fazendo ajustes. Conversando com eles, passando essa confiança. E o que eu posso falar para o torcedor? É que vamos seguir trabalhando. Tentar pedir ao torcedor que, durante o processo do jogo, continue apoiando. Uma hora a coisa muda. Não tinha pensado na situação de início do ano retrasado, tenho pensado jogo a jogo", disse o técnico.

Cleber Xavier também foi questionado se, junto de sua comissão técnica, enxerga a necessidade da chegada de reforços na janela de transferências no meio do ano. Ele, porém, despistou.

"O nosso trabalho é como um todo. Tem a coordenação com o CEO, que é o Pedro (Martins), e conversamos direto. Tem o nosso analista de mercado, os nossos coordenadores dentro do trabalho e conversamos sobre todos os assuntos. Mas agora é hora de focar nesses atletas que eu tenho para esses jogos importantes da sequência do Brasileiro antes da janela. Corinthians, Vitória, Botafogo e Fortaleza, e um jogo do CRB, pela Copa do Brasil. Vou precisar de todos, como eu tenho dito. Alguns vão ter que ficar de fora da convocação ou de fora do jogo por opção minha. Meu fortalecimento a todos. Não é hora de cobrança, porque estão dando o máximo deles. É hora de tentar dar confiança, de tentar tirar essa pressão. Estamos em uma tempestade ruim e é hora de começarmos a sair para a tempestade boa", comentou.

O Santos terá mais uma chance de sair da crise no próximo domingo (18), mas sabe que tem um desafio complicado pela frente. O Alvinegro Praiano encara o Corinthians, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada da Série A.

"Agora é fazer a análise desse jogo e pensar no Corinthians. Já passei por essa situação como auxiliar em outros clubes, e consegui sair dela em 90% e dessa forma: com trabalho e passando confiança aos atletas, e eles se entregando. E eles estão se entregando. É que, às vezes, a pressão é difícil de lidar e temos que trabalhar isso", finalizou Cleber Xavier.

O lado bom é que, como dito pelo treinador em respostas acima, o Santos vem recuperando seus atletas e formando um plantel mais forte e extenso. Apenas três jogadores seguem no DM: Neymar, Guilherme e João Schmidt. Fica, portanto, a esperança de um resultado melhor em Itaquera.