Claudio Tencati deixa o Atlético-GO para assumir o comando técnico do Juventude

O Atlético-GO anunciou, nesta terça-feira, que foi informado sobre a decisão do treinador Claudio Tencati de deixar o clube para assumir o comando técnico do Juventude.

"Na manhã desta terça-feira, o presidente Adson Batista foi informado por Claudio Tencati da decisão de deixar o comando técnico do Atlético Goianiense para assumir o cargo de treinador do Juventude. O presidente acatou a decisão e já está focado em trazer um novo técnico. O Atlético segue seus trabalhos com a comissão técnica permanente visando o jogo de domingo, contra o Remo", escreveu o Atlético-GO nas redes sociais.

Claudio Tencati foi anunciado pelo Atlético-GO no dia 13 de março, exatamente dois meses atrás. Disputou apenas oito jogos no comando do Dragão, com duas vitórias, duas derrotas, quatro empates e um aproveitamento de 41,6%. O treinador tinha contrato até o final de 2025.

Em sua segunda passagem pela equipe, Tencati deixa o Atlético-GO na 12ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com dez pontos conquistados.

Por outro lado, o Juventude estava sem treinador desde o último domingo, quando acertou a demissão de Fábio Matias, um dia após a goleada sofrida diante do Fortaleza, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, por 5 a 0.

O clube gaúcho ainda não fez o anúncio oficial da chegada de Claudio Tencati.

A estreia do treinador no comando do Juventude vai acontecer neste domingo, às 16 horas (de Brasília), diante do Fluminense, pela nona rodada do Brasileirão, no Maracanã. O Jaconero é o 18º colocado, com sete pontos. O Tricolor ocupa a 5ª posição, com 13 pontos.