Charles do Bronx enfrenta Ilia Topuria por cinturão vago na luta principal do UFC 317

Depois de muita espera e inúmeras projeções feitas pelos fãs de MMA, o card do UFC 317 teve sua atração principal confirmada. Na noite desta terça-feira (13), através de um post em suas redes sociais, a organização anunciou que Charles do Bronx e Ilia Topuria protagonizarão o 'main event' do aguardado card da 'Semana Internacional da Luta', programado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA). O brasileiro e o georgiano medirão forças pelo cinturão vago dos pesos-leves (70 kg), deixado por Islam Makhachev, que seguirá em busca do bicampeonato na categoria de cima.

Ex-campeão até 70 kg e um dos atletas mais populares do plantel do Ultimate, Charles terá, aos 35 anos, o que pode ser a sua última chance de retomar o cinturão da liga. Do outro lado do octógono, entretanto, estará um adversário à altura. Ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC e invicto no MMA profissional, com um cartel de 16-0, Topuria faz sua estreia nos leves de olho em ampliar ainda mais seu legado e impacto na modalidade.

Rivalidade inflamada

Com a confiança de quem ainda não sabe o que é perder, Topuria passou a ser ainda mais vocal quando abdicou do título até 66 kg e anunciou sua subida de categoria. Um de seus principais alvos foi justamente Charles, ex-campeão e atual número 2 do ranking até 70 kg. Provocativo, 'El Matador' questionou a coragem do brasileiro em enfrentá-lo e ainda ironizou seu histórico, alegando que 'Do Bronx' "se entrega rápido".

Apesar de não responder na mesma moeda e recorrer ao 'trash talk' assim como o georgiano, Do Bronx subiu o tom e afirmou que Topuria vinha "falando muita besteira". Em outro momento, o brasileiro projetou como seria um eventual confronto entre os dois dentro do UFC, indicando que poderia nocautear 'El Matador'. As declarações de ambas as partes esquentaram a rivalidade e aumentaram a expectativa dos fãs pelo confronto.

Pantoja tenta ampliar reinado

A disputa entre Charles e Topuria não será a única luta com título em jogo prevista para o UFC 317. No 'co-main event' da noite, em Las Vegas, Alexandre Pantoja tenta defender o cinturão pela quarta vez consecutiva para ampliar ainda mais sua soberania na categoria dos pesos-moscas (57 kg). Único campeão brasileiro vigente no Ultimate, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) terá pela frente o neozelandês Kai Kara-France.

