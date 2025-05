Chamado de "pato", Jon Jones rebate fãs e ironiza acusações de fuga

O campeão linear dos pesos-pesados do UFC, Jon Jones, respondeu às crescentes críticas de fãs que o acusam de evitar um confronto contra o campeão interino da divisão, Tom Aspinall. Durante uma transmissão ao vivo no Instagram, direto da Tailândia, onde está treinando com participantes de um reality show russo de artes marciais, o norte-americano ironizou os comentários e negou estar "fugindo" do britânico (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Em sua maioria, os fãs utilizaram emojis de pato para atacar o americano. Em inglês, o termo 'duck', além de pato, também está relacionado ao verbo evitar/esquivar. Desta forma, os torcedores utilizam o animal como um meio de questionar a coragem do veterano em enfrentar Aspinall. Bem ao seu estilo, 'Bones' abraçou a alcunha e atualmente estampa a foto de um pato com o cinturão do UFC em suas redes sociais (Instagram e X).

"Tem gente no chat me chamando de pato, enquanto isso estou vivendo a melhor fase da minha vida. Não sei se dá pra chamar de fugir quando você está bem com a vida. Acho que não funciona assim", disse Jones, em resposta às mensagens repletas de emojis de pato.

A declaração ocorre em meio à pressão da comunidade do MMA pela realização de uma luta de unificação entre os dois campeões da divisão dos pesados. Aspinall, que conquistou o cinturão interino ao nocautear Sergei Pavlovich e o defendeu contra Curtis Blaydes, afirmou recentemente estar cansado da espera. Em entrevista, disse que deseja disputar o título linear ou seguir com outro adversário.

Enquanto isso, 'Bones' permanece afastado do octógono. Desde a vitória sobre Stipe Miocic, em novembro de 2023, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) tem se dedicado a projetos fora do cage - incluindo uma participação em um programa televisivo na Rússia ao lado de Nate Diaz, antes de iniciar uma temporada de treinos no Sudeste Asiático.

Próximo do recorde

Apesar da inatividade, Jon Jones está a menos de 100 dias de se tornar o detentor do reinado mais longo da história entre os pesos-pesados do UFC, mesmo tendo realizado apenas uma defesa de título até o momento. A organização ainda não confirmou se a aguardada luta de unificação acontecerá ou se medidas administrativas, como a retirada do cinturão, poderão ser cogitadas caso a ausência se prolongue.

