Central Córdoba vence e abre seis pontos para o Flamengo na Libertadores

O Central Córdoba, da Argentina, venceu o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 2 a 1 nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Os gols dos argentinos foram marcados por Jonathan Galván e Gastón Verón, enquanto Bryan Castillo balançou as redes para os venezuelanos.

Com o resultado, o Central Córdoba assumiu a liderança momentânea do Grupo C, com 11 pontos em cinco jogos. A LDU Quito aparece na segunda posição, com oito pontos. Já o Flamengo é o terceiro, com cinco unidades, enquanto o Deportivo Táchira segue na lanterna da chave, sem nenhum ponto somado.

Desta maneira, o Flamengo segue dependendo apenas de si próprio para se classificar às oitavas de final. Porém, em caso de derrota para a LDU Quito, nesta quarta-feira, a equipe carioca não terá mais chances de avançar à próxima fase.

?? Final del partido y seguimos haciendo historia en esta @libertadores ????? CACC 2?? ?? 1?? @DvoTachira (?? 20? Galván / ?? 76? Verón) ? LDU Quito ??#SomosCentralSomosSantiago ? pic.twitter.com/3tO8RRAMaE ? Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) May 13, 2025

O jogo

Os visitantes abriram o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com Jonathan Galván. Já aos 30 da etapa complementar, o time venezuelano empatou com Bryan Castillo. Porém, um minuto depois, Gastón Verón colocou o Central Córdoba na frente do placar novamente.

O Deportivo Táchira ainda contou com dois jogadores expulsos. Edicson Tamiche (toque no braço) e Carlos Sosa (agressão) levaram o cartão vermelho.