CBF lança novos uniformes da Seleção Brasileira feminina

A CBF lançou nesta terça-feira os novos uniformes da Seleção Brasileira feminina. A camisa principal segue com as tradicionais cores amarelo, verde e azul do Brasil e recebe o nome de "Domínio Brasileiro".

Nesta temporada, no entanto, o amarelo foi atualizado para um tom mais rico e saturado, inspirado na vibrante fauna, paisagens e arquiteturas locais, como o icônico Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro.

Além disso, a camisa apresenta gola azul e verde. Na parte interna, há um losango com a escrita "Força Beleza" que enaltece o equilíbrio entre confiança, força, feminilidade e competitividade.

Elas jogam, elas brilham e agora vestem o novo manto! A nova era do futebol feminino brasileiro chegou e chegou com estilo, atitude e identidade. ??? Inspirado na força de quem carrega o Brasil no peito, essa é a nova camisa da Seleção Brasileira Feminina. pic.twitter.com/Rxc8bk8Fxg ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 13, 2025

Já a segunda camisa do Brasil conta com diferentes tons de azul, uma grade de losangos, rosetas de onças e silhuetas de plantas tropicais. Foi intitulado como "Beleza Ousada" e representa a força e a beleza da crescente comunidade do futebol feminino.

A coleção foi desenvolvida exclusivamente para o time feminino e deve estrear no primeiro amistoso contra a equipe do Japão, dia 30 de maio, na Neo Química Arena. O técnico Arthur Elias, inclusive, divulgou a convocação para os próximos compromissos do time canarinho nesta terça-feira.

Os novos uniformes estarão disponíveis para venda no site oficial da Nike, no início de junho.