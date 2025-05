Campeão mundial, Rivaldo acredita em bom trabalho de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira

Um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, Rivaldo usou suas redes sociais para demonstrar apoio a Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira. Antes, o ex-atleta havia declarado que preferia um treinador brasileiro e não um estrangeiro. Entretanto, ressaltou que, contratando um profissional de fora, a CBF assinou com um dos melhores comandantes do futebol.

"Sempre preferi que a Seleção Brasileira fosse comandada por um técnico brasileiro, por questão de identidade. Afinal, todos os nossos cinco títulos mundiais foram conquistados com treinadores nacionais, e até hoje nenhum técnico estrangeiro venceu uma Copa por outro país. Mas, diante dos resultados recentes e da pressão da imprensa e da torcida, a escolha por um estrangeiro acabou sendo inevitável. Pelo menos optaram por um dos melhores: Carlo Ancelotti, um treinador vitorioso que tive o privilégio de ser comandado", declarou Rivaldo, em seu Instagram.

Rivaldo e Carlo Ancelotti trabalharam juntos no Milan, clube em que o italiano é ídolo. Para o pentacampeão do mundo, o treinador pode fazer um trabalho semelhante ao de Felipão, que venceu uma Copa do Mundo pela Seleção em 2002.

"Assim como Felipão em 2001, Ancelotti pode montar uma equipe forte e equilibrada, unindo o melhor do futebol europeu e brasileiro. Com apoio e tempo para observar o cenário nacional, pode sim levar o Brasil ao tão sonhado hexa. Desejo a ele sorte nesse grande desafio", finalizou Rivaldo.

Estreia de Ancelotti

Já anunciado pela CBF, Carlo Ancelotti é aguardado no fim de maio para comandar seus primeiros treinos à frente da Seleção. O treinador italiano irá estrear na data Fifa de junho, quando o Brasil enfrentará Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10, respectivamente. A Amarelinha é a quarta colocada das Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos em 14 partidas.