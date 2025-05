Camisa de coqueiro? Palmeiras terá uniforme especial no Super Mundial

A Puma, fornecedora esportiva do Palmeiras, lançará um uniforme especial do clube para a disputa do Super Mundial, mas ele não tem coqueiros (ou palmeiras) desenhadas na camisa, informou o setorista Flavio Latif, na Live do Clube.

O site Footy Headlines, especializado em uniformes de futebol, divulgou imagens da suposta camisa que o Palmeiras vai usar no Super Mundial. A camisa tem um tom de verde mais claro que a atual e listras finas brancas, na vertical - como as usadas na década de 1990. A grande novidade é que as linhas brancas têm o formato de palmeiras - uma homenagem ao nome do clube.

Suposta camisa do Palmeiras para o Super Mundial teria árvores (palmeiras) como listras Imagem: Reprodução/FootyHeadlines.com

Latif: Palmeiras terá nova camisa no Mundial

Uma suposta camisa do Palmeiras, com uns coqueiros, vazou. A camisa é terrível. [...] Eu fui atrás do Palmeiras e a resposta que eu tive foi: 'De novo essa cascata?'. Essa não vai ser a camisa do Palmeiras.

É uma página bem conhecida por vazar camisas dos clubes ou camisas especiais. A Puma vai lançar uma camisa especial do Palmeiras para o Mundial. Mas não vai ser essa do coqueiro.

Flavio Latif

Lavieri: Camisa coqueiro segue padrão

Não é a primeira vez que vaza essa camisa e o pessoal do Palmeiras e da Puma falam que não é essa. Depois da polêmica da camisa da seleção, que todo mundo está negando que a camisa era vermelha - e era vermelha. Sim, teve uma reunião, estava acordado e agora a Nike está tentando dar voltas para desfazer a camisa vermelha.

Agora, é o mesmo padrão de outros times patrocinados pela Puma, como o Al-Hilal e o Borussia Dortmund. Então, alguma coisa tem aí. Alguma fumaça nesse fogo teve.

Danilo Lavieri

