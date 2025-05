Brazão reconhece má fase do Santos, mas rechaça pressão: "Temos que trabalhar"

Na noite da última segunda-feira, o Santos só empatou em 0 a 0 com o Ceará, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Goleiro do Peixe, Gabriel Brazão foi personagem importante na partida e impediu o que poderia ter sido mais uma derrota da equipe.

Com o resultado da última segunda-feira, o Santos chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória e permaneceu na zona de rebaixamento - ocupa a vice-lanterna, com somente cinco pontos. Brazão, portanto, reconheceu a má fase da equipe, mas deixou claro que comissão e jogadores estão trabalhando para tirar o clube do momento difícil.

"Não só como mandante, mas estamos devendo fora de casa também. A gente vê uma evolução jogo após jogo com essa comissão. Estamos fazendo um trabalho muito forte, estamos evoluindo, e esperamos concretizar isso em resultados o mais rápido possível. A gente sabe que, dentro de casa, o nosso torcedor está sempre nos apoiando, sempre nos incentivando, e precisamos reverter isso em vitórias também. Eles pegam viagem, fazem um esforço para estar presente no estádio. Estamos devendo, mas posso garantir que, logo logo, vamos conseguir as vitórias. Estamos trabalhando para sair desse momento delicado o mais rápido possível", afirmou na zona mista.

A pressão por resultados tem sido cada dia maior dentro do Santos. Desde o empate contra o CRB, no último dia 1º de maio, a torcida tem cobrado elenco e diretoria constantemente. Na última segunda-feira, por exemplo, torcedores vaiaram a equipe após o final e protestaram.

O goleiro Gabriel Brazão, entretanto, rechaçou qualquer tipo de pressão e explicou o que o Santos precisa fazer para sair do momento de crise: focar no trabalho.

"Pressão não, cara. Quando a gente escolheu vir para o Santos, sabíamos da grandeza do clube. Sabe que o clube não pode estar dessa forma. Pressão é para o torcedor, que viaja 16, 20 horas para poder assistir um jogo nosso, passa por maus bocados nessa estrada. Nós temos que trabalhar. Temos um grupo qualificado, um grupo de trabalhadores e tenho certeza que vamos reverter isso", avaliou.

O Santos de Brazão, agora, terá a semana cheia para se preparar para seu próximo compromisso. O Peixe retorna aos gramados neste domingo, quando enfrenta o Corinthians, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão.