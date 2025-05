Brasileiro do Sheffield United projeta "última batalha" por vaga na Premier League

Em busca de uma vaga na Premier League, o Sheffield United, defendido por Vini Souza, avançou à final dos playoffs da Championship ao eliminar o Bristol City. Agora, o time defendido pelo brasileiro aguarda o vencedor do confronto entre Sunderland e Coventry para decidir o acesso no dia 24 de maio, em jogo único no Estádio de Wembley.

"A nossa temporada foi muito boa e regular. Todo mundo está de parabéns: diretoria, comissão técnica, funcionários do clube e nós, jogadores. Agora, temos mais um jogo para conquistar o nosso objetivo e iremos com tudo para alcançar. Sabemos que, independentemente do adversário, será um jogo muito complicado, mas confio na força e na qualidade do nosso plantel. Tenho certeza de que a torcida vai lotar a nossa parte do Wembley e nos apoiará do início ao fim", disse Vini Souza.

Na última segunda-feira, o brasileiro comandou o meio-campo do Sheffield United na vitória por 3 a 0 sobre o Bristol City, resultado que selou a classificação de sua equipe. Em votação popular nas redes sociais do clube, o brasileiro foi eleito o melhor jogador em campo na partida.

"Estou muito feliz por ter ajudado o Sheffield com mais uma boa atuação e ser eleito o melhor em campo me deixa bem orgulhoso, porque não há nada mais especial do que ter o reconhecimento da nossa torcida. A gente tinha conseguido um bom resultado na partida de ida, mas sabíamos que era um jogo muito importante e fizemos tudo que foi trabalhado para sair com outra grande vitória. Agora, estamos a um passo do nosso grande objetivo, que é recolocar o clube na Premier League", disse Vini.