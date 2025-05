Brasil conhece rivais nas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete

A Seleção Brasileira masculina de basquete conheceu nesta terça-feira o caminho até a Copa do Mundo de 2027, no Catar. Em sorteio realizado pela Fiba (Federação Internacional de Basquete) para as Eliminatórias das Américas, a equipe de Aleksandar Petrovic ficou no Grupo C ao lado de Venezuela, Colômbia e do vencedor do Pré-Qualifiers Sul das Américas.

O Pré-Qualifiers será realizado em agosto de 2025, com Chile, México, Cuba, Paraguai, Costa Rica, Equador e outras duas seleções do Caribe que ainda serão definidas. O técnico da Seleção Brasileira, Aleksandar Petrovic, analisou o grupo do Brasil nas Eliminatórias e relembrou a edição de 2019.

Here's Americas' pathway to Qatar 2027 ?? Which match-up are you looking forward to the most? ?#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/a3na2ERROK ? FIBA Basketball World Cup ? (@FIBAWC) May 13, 2025

"O sorteio foi muito parecido com o da Copa do Mundo de 2019 e nos trouxe Venezuela, Colômbia e Chile primeira fase. Sabemos que a Venezuela em casa joga muito duro, mas estamos confiantes e, na primeira fase, queremos ganhar todos os nossos jogos, o que pode nos ajudar na classificação. Depois, cruzamos com Estados Unidos, República Dominicana...", disse o técnico.

"Primeiro, temos que focar nas três janelas iniciais para ganhar os jogos. Respeitamos todos os adversários e queremos chegar nestas janelas com todos os jogadores disponíveis para não termos que chegar na última janela, nos últimos dois jogos, ainda buscando a vaga. É uma competição longa, de um ano e meio e temos que estar preparados, pois o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo", completou.

Calendário do Brasil

27 de novembro de 2025 - Vencedor do Pré-Qualifiers x Brasil



30 de novembro de 2025 - Brasil x Vencedor do Pré-Qualifiers



27 de fevereiro de 2026 - Brasil x Venezuela



2 de março de 2026 - Brasil x Colômbia



2 de julho de 2026 - Venezuela x Brasil



5 de julho de 2026 - Colômbia x Brasil