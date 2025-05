Botafogo x Estudiantes: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

Nesta quarta-feira, o Botafogo recebe o Estudiantes no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela quinta e penúltima rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O duelo, às 21h30 (de Brasília), vai dar a classificação aos argentinos, que somam nove pontos, em caso de um triunfo. Com seis pontos, o Glorioso não pode pensar em tropeçar.

Onde assistir: o duelo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), pela ESPN (TV fechada) e pela Disney+ (Streaming).

Embalado pelas vitórias de 2 a 1 sobre o Carabobo na Venezuela e pela goleada de 4 a 0 sobre o Internacional no Campeonato Brasileiro, o Botafogo sabe que joga as suas fichas no jogo. Se fez 3 a 0 na Universidad de Chile, em Santiago, na jornada passada, o Estudiantes sofreu um baque no fim de semana, quando perdeu de 2 a 0 para o Rosario Central e foi eliminado nas oitavas de final do Campeonato Argentino.

Renato Paiva, técnico do Botafogo, prevê um jogo estratégico.

"Vamos trabalhar para dominarmos o controle da partida e conseguirmos criar e aproveitar o máximo de oportunidades, sabendo que nosso rival pode ser letal", disse.

O treinador botafoguense deve manter o time da goleada sobre o Internacional. Os desfalques por lesão são muitos: os zagueiros Alexander Barboza e Bastos e o meia Jefferson Savarino, além do centroavante Gonzalo Mastriani.

Pelo lado do Estudiantes, o técnico Eduardo Dominguez usa a arma de jogar a responsabilidade nas costas do adversário. Para ele, o Glorioso vai precisar se expor.

"O Botafogo precisa vencer, pois joga a classificação dele em casa, onde é muito forte. Vai jogar buscando o gol. Mas nós somos muito fortes fora de casa e também vamos em busca da vitória", comentou.

O Estudiantes perdeu Cristian Medina para este jogo. O meia cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. José Sosa herda a vaga. O lateral direito Eric Meza, o zagueiro Santiago Arzamendía e o centroavante Guido Carrillo, com problemas físicos, devem ficar de fora.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-BRA X ESTUDIANTES-ARG

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 14 de maio de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Juan Benítez (Paraguai)



Assistentes: Eduardo Cardozo (Paraguai) e Júlio Aranda (Paraguai)



VAR: Ulises Mereles (Paraguai)

BOTAFOGO: Jhon, Vitinho, Jair Cunha, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Artur; Jeffinho, Igor Jesus e Cuiabano



Técnico: Renato Paiva

ESTUDIANTES: Matías Mansilla, Lucas Piovi, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Funes Mori; Santiago Ascacibar, Gabriel Neves, José Sosa, Tiago Palacios e Joaquín Burgos; Lucas Alario



Técnico: Eduardo Dominguez