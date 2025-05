Arnaldo: Salário de R$ 5 milhões de Ancelotti na seleção não é nada demais

O salário milionário que Carlo Ancelotti vai ganhar na CBF não é nada absurdo quando comparado ao que se paga a jogadores e técnicos no futebol brasileiro, opinou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

Em relação ao salário, não acho nada demais mesmo se você considerar que clubes brasileiros já pagam salários europeus para seus principais jogadores e para técnicos.

É só ver o salário do Abel Ferreira, o salário do Memphis Depay. O Brasil hoje vive nessa bolha do futebol e o técnico da seleção brasileira, vindo do Real Madrid, teria que ganhar bem. Não tem como.

Arnaldo Ribeiro

Segundo apurou a coluna de Rodrigo Mattos, Ancelotti tinha proposta de 30 milhões de dólares por ano do futebol árabe, mas fechou com a CBF por cerca de um terço desse montante.

O valor exato do contrato é guardado a sete chaves, mas Ancelotti deve receber em torno de R$ 5 milhões por mês para dirigir a seleção brasileira.

