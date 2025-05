Apresentado, Dudu fala em "sonho realizado" ao vestir camisa do Atlético-MG pela primeira vez

Em evento realizado nesta terça-feira, o Atlético-MG fez a apresentação do atacante Dudu, ex-Palmeiras e Cruzeiro. O jogador de 33 anos se mostrou muito feliz com o novo clube e afirmou que realizou um sonho ao estar defendendo as cores do Galo neste momento.

"Vários amigos meus já me disseram que eu sou a cara do Galo, por causa do meu estilo de jogo aguerrido, com muita vontade de sempre vencer. Meus amigos atleticanos sonhavam em me ver vestindo a camisa do Atlético. Estou realizando o sonho deles e estou realizando um sonho também", declarou o jogador à Galo TV.

Em seguida, Dudu falou sua sobre sua chegada e os treinos com o elenco. De acordo com ele, os jogadores o receberam muito bem na Cidade do Galo.

"Estou muito feliz e leve. Já conhecia grande parte do elenco, que me recebeu muito bem. Espero honrar esse manto e que o torcedor venha ao estádio para nos apoiar em nossos objetivos", declarou Dudu.

Questão do gramado sintético

Por fim, o atacante falou sobre a questão do uso do gramado sintético no Brasil, tema muito abordado nos últimos meses. Dudu, que já se declarou contra este tipo de grama, reafirmou seu posicionamento mesmo com a Arena MRV adotando o modelo.

"Ainda não consegui entrar e sentir o gramado novo da Arena. Creio que se você perguntar, 90% dos jogadores preferem a grama natural e eu sou um deles. Vamos procurar fazer desse campo sintético a nossa fortaleza para conseguir conquistar nossos objetivos, principalmente jogando em casa", completou o jogador.

Dudu só pode estrear pelo Atlético-MG quando a janela de transferências do meio do ano se abrir. Enquanto isso, o jogador segue treinando normalmente com o grupo atleticano na Cidade do Galo.