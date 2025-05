Após perder no Brasileiro, São Paulo tenta ampliar recorde na Libertadores

Muita coisa está em jogo para o São Paulo no duelo desta quarta-feira, com o Libertad, do Paraguai, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Após perder sua invencibilidade de 12 jogos no último domingo, ao ser derrotado pelo Palmeiras, em clássico disputado na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor buscará se recuperar emplacando mais um bom resultado na Libertadores.

No torneio sul-americano, o São Paulo ostenta a maior sequência invicta de sua história. São 13 jogos sem derrota somando a atual edição e a anterior, já que a equipe foi eliminada nos pênaltis das quartas de final, contra o Botafogo, em 2024, após empate no tempo regulamentar.

Caso amplie sua invencibilidade histórica na Libertadores com uma vitória sobre o Libertad, o São Paulo confirmará a classificação para as oitavas de final da Libertadores e a liderança do Grupo D.

Mas se engana quem pensa que o Tricolor não terá nenhum objetivo na última rodada da fase de grupos se vencer o Libertad nesta quarta-feira. Brigando com o Palmeiras pela melhor campanha geral da primeira fase, o São Paulo seguirá tendo pelo que brigar no dia 27 de maio, contra o Talleres, novamente no Morumbis.

Atualmente o Palmeira soma 12 pontos e é o único time da Libertadores com uma pontuação maior que o São Paulo, com dez. O dono da melhor campanha geral ganha a vantagem de decidir todos os confrontos mata-matas em casa.