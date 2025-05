Apoio e protestos da torcida do Santos marcam recorde de público do Allianz Parque neste Brasileirão

Embora a fase do Santos não seja das melhores, a torcida do Peixe ganhou motivos para se orgulhar. Na última segunda-feira, os torcedores da equipe marcaram presença no Allianz Parque e quebraram o recorde de público do estádio na atual edição do Campeonato Brasileiro.

A torcida do Alvinegro Praiano compareceu em peso no Allianz Parque e colocou 35.240 pessoas nas arquibancadas, com renda de R$ 2.806.052,90. O recorde anterior era do Palmeiras, dono da casa, que na rodada de abertura da Série A, registrou um público de 30.347 torcedores.

Pelo Brasileirão, o Palmeiras pouco jogou no Allianz nesta temporada. Além do duelo contra o Botafogo, o Verdão só disputou uma outra partida no estádio: a derrota de 1 a 0 para o Bahia, que teve público de 29.033 torcedores. O Alviverde mandou os outros dois jogos na Arena Barueri em função do conflito de agenda com shows no local.

O Santos, inclusive, atuou no Allianz Parque por dois motivos: se aproximar dos torcedores que residem em São Paulo e fazer valer um acordo firmado no começo do ano, quando a diretoria vendeu três mandos de campo para uma empresa. Cada jogo renderá R$ 1 milhão aos cofres santistas. Este, portanto, foi o segundo do trato.

Dois cenários marcaram o recorde quebrado pela torcida do Santos na última segunda-feira. O primeiro foi de muito apoio dos torcedores, que cantaram bastante para motivar a equipe. O Santos vive situação crítica no Brasileirão, e os fãs sabem que o time precisa deles mais do que nunca.

No entanto, o Santos decepcionou a torcida novamente e ficou somente no empate sem gols com o Ceará, pela oitava rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Alvinegro Praiano chegou ao quinto jogo sem vencer na temporada, amargando três derrotas e dois empates neste recorte.

Neste sentido, o panorama no Allianz após o apito final foi de vaias e protestos por parte da torcida. Os torcedores criticaram o elenco e também a diretoria, entoando cantos como "Não é mole não, tem que honrar a camisa do Peixão" e "Ei, Teixeira, vai tomar no **".

O momento do Santos na Série A é complicado. O Peixe está na zona de rebaixamento e figura na vice-lanterna da tabela, com cinco pontos somados em oito jogos. A última vitória do Peixe foi no dia 16 de abril, por 2 a 0, sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

Agora, o Santos tem a semana livre para tentar contornar a situação crítica e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Peixe retorna aos gramados somente neste domingo, quando encara o Corinthians. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do torneio nacional.