André Perego Fiore é o novo presidente do Esporte Clube Pinheiros

O Esporte Clube Pinheiros, maior formador de atletas olímpicos do Brasil, anunciou, nesta terça-feira, a posse de André Perego Fiore, advogado e administrador, como novo presidente do Clube. Ele sucede Carlos Brazolin, cuja gestão (biênio 2023-2025) foi marcada por conquistas históricas nos Jogos Olímpicos de Paris.

"Assumo a presidência com profundo respeito pela história do nosso Clube e a convicção de que, juntos, podemos escrever um novo capítulo de conquistas, inovação e integração. O Pinheiros é de todos nós ? e será cada vez mais referência em gestão e formação esportiva de alto nível", declarou Fiore.

Perego terá como vice-presidente Vera Lúcia Catani Dutra Rodrigues, a primeira mulher a assumir o cargo de vice-presidente da diretoria na história do Pinheiros.

"Sou a primeira mulher Vice-Presidente da Diretoria do Pinheiros e isso muito me honra. Queremos ampliar ainda mais a participação das mulheres nas decisões do Clube", declarou.

Nova Gestão:

André Perego Fiore

Associado desde 1965, com raízes pinheirenses que remontam aos anos 40, André Fiore assume a presidência trazendo consigo quase duas décadas de experiência no Conselho Deliberativo. Atleta Benemérito pela Natação desde 1991, Fiore construiu ao longo dos anos uma sólida trajetória de dedicação ao Clube. Fiore exerceu importantes funções ao longo de sua jornada institucional: Diretor Adjunto de Natação, Diretor de Esportes Aquáticos, membro da Comissão de Esportes e da CPPJ (Comissão Permanente de Processamento e Julgamento).

Para sua gestão, Fiore propõe um modelo de administração baseado na participação plural dos Conselheiros e na escuta ativa dos associados. Seu compromisso é com a transparência, a excelência e o fortalecimento da vocação olímpica do Pinheiros, especialmente por meio do incentivo ao esporte entre os próprios associados.

Formada em Direito pela PUC-SP, com especialização em Conciliação e Mediação Judicial, atua há mais de 30 anos como gestora social e líder comunitária. Ao longo de sua trajetória, acumulou ampla experiência em projetos sociais, eventos, políticas públicas e apoio a organizações da sociedade civil, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida da população.

Associada ao Esporte Clube Pinheiros desde 1966, Vera tem uma forte ligação familiar com o Clube e se destacou na Presidência do Departamento de Assistência Social (DAS), onde liderou programas voltados à valorização dos colaboradores e ao engajamento dos associados. Promoveu ações educacionais, culturais e de bem-estar para funcionários e suas famílias, além de iniciativas voltadas à inclusão digital, incentivo à leitura e apoio às gestantes.

Sua atuação no DAS também impulsionou projetos de responsabilidade social, como o "Fazer o Bem faz Bem", o "DASMen" e o fortalecimento do "Bazar do Bem Possível", que hoje apoia mais de 100 ONGs e atletas olímpicos. Com empatia, dedicação e uma visão acolhedora, Vera transformou sua trajetória no Clube em uma missão social de grande impacto.

Legado de Carlos Brazolin

Sob a liderança de Carlos Brazolin, o Esporte Clube Pinheiros consolidou-se como referência nacional em formação esportiva e excelência na gestão. No período, o Clube foi bicampeão como "Clube Formador do Ano" (2023 e 2024), sediou 17 competições de alto rendimento e teve destaque internacional nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, conquistando oito medalhas olímpicas e uma paralímpica.

Entre os feitos esportivos marcantes, destacam-se as 48 medalhas no Pan-Americano de Santiago, o título Mundial de Bolão em 2025, o bicampeonato do Troféu Brasil de Atletismo, o protagonismo no judô com medalhas em Grand Slams, e a força do Clube na ginástica artística, handebol, natação, saltos ornamentais, vôlei de praia, entre outros. A gestão também promoveu melhorias na governança e reforçou o compromisso com a excelência operacional por meio da capacitação contínua dos colaboradores.

No campo da sustentabilidade, a tradicional Festa Junina do Pinheiros tornou-se um marco: mais sustentável, com foco na redução de resíduos, reuso de água, uso de energia incentivada e compensação das emissões de carbono. Em infraestrutura, a gestão Brazolin entregou a reforma das piscinas infantis, modernizou o campo de futebol B, ampliou o espaço para o estúdio de pilates e está concluindo a reforma da pista de atletismo, que passará a ter o mesmo padrão utilizado nos últimos Jogos Olímpicos.