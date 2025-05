Ancelotti possui mais seguidores nas redes sociais do que todos os técnicos do Brasileirão

O técnico Carlo Ancelotti confirmou nesta terça-feira que será o novo técnico da seleção brasileira. Aos 65 anos, ele vai começar os trabalhos ainda no mês de maio e comandar a equipe nos próximos confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho.

Se, dentro de campo Ancelotti é considerado um dos mais vencedores da história, com mais de 30 taças, fora dos gramados ele também fez sucesso e é o técnico com mais seguidores no Instagram, com incríveis 16,6 milhões de fãs - de fazer inveja a muitos atletas. A conta da CBF no Instagram, por exemplo, possui 17,7 milhões.

A título de comparação, somado todos os técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro, a conta total chega a 13,6 milhões de seguidores. Filipe Luís, do Flamengo, lidera a lista no País, com 6,5 milhões, mas quase a maioria deste número conquistada no período de quando ainda era atleta. O treinador rubro-negro é seguido por Abel Ferreira, do Palmeiras, com 1,7 milhão; Dorival Júnior, do Corinthians, com 1,4 milhão, e Rogério Ceni, do Bahia, com 1 milhão.

"Ancellotti é uma joia rara em termos de imagem. Em vez de ar técnico e retóricas bélicas, ele transita entre o discreto e o acolhedor, transparecendo para o público ser próximo aos atletas e divertido, ao mesmo tempo em que passa tranquilidade e não disputa os holofotes com as estrelas do espetáculo", analisa Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil e especialista em marketing esportivo.

Entre os treinadores mais renomados da Europa, Ancelotti também ganha de braçadas. O mais próximo dele é Pep Guardiola, do Manchester City, com 8,5 milhões no Instagram, seguido por Jürgen Klopp, ex-Liverpool, com 4,6 milhões, Lionel Scaloni, da Argentina, com 2,3 milhões, e Diego Simeone, do Atlético de Madrid, com 1,9 milhão.

"A presença digital de Carlo Ancelotti é um ativo estratégico para a CBF. Em um cenário onde o engajamento nas redes sociais se traduz em valor de marca, audiência e novas receitas, contar com um técnico que tem mais seguidores do que toda a elite do futebol brasileiro somada é um diferencial raro", acrescenta Bruno Brum, CMO da Agência End to End, hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Confira o número de seguidores de técnicos europeus ou de outras seleções:

Pep Guardiola (Manchester City) - 8,5 milhões (pepteam)

Jürgen Klopp (ex-Liverpool) - 4,6 mi (kloppo)

Lionel Scaloni (Argentina) - 2,3 mi (lioscaloni)

Diego Simeone (Atlético de Madrid) - 1,9 mi (simeone)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain) - 771 mil (luisenrique_2121)

Hansi Flick (Barceliona) - 433 mil (hansiflickpage)

Veja o número de seguidores dos técnicos do Campeonato Brasileiro:*

Filipe Luís (Flamengo) - 6,5 mi (filipeluis)

Abel Ferreira (Palmeiras) - 1,7 mi (coachabelferreira)

Dorival Júnior (Corinthians) - 1,4 mi (dorivaljroficial)

Rogério Ceni (Bahia) - 1 mi (rogerioceni)

Renato Gaúcho (Fluminense) - 975 mil (renatogaucho)

Fernando Diniz (Vasco) - 396 mil (timediniz)

Mano Menezes (Grêmio) - 322 mil (manomenezes_oficial)

António Oliveira (Cuiabá) - 303 mil (antonio_oliveira33)

Luis Zubeldía (São Paulo) - 265 mil (zubeldia.oficial)

Thiago Carpini (Vitória) - 254 mil (tcarpini)

Roger Machado (Internacional) - 136 mil (rogermachado_treinador)

Leonardo Jardim (Cruzeiro) - 108 mil (leonardojjardim)

Renato Paiva (Botafogo) - 45,2 mil (renatopaiva009)

Léo Condé (Ceará) - 17,9 mil (leonardoconde.treinador)

Fernando Seabra (Red Bull Bragantino) - 15 mil (fernandoseabratreinador)

Rafael Guanaes (Mirassol) - 7 mil (rafaelguanaesoficial)

* Cuca (Atlético-MG), Vojvoda (Fortaleza) e Cléber Xavier (Santos) não possuem contas oficiais no Instagram e o Juventude está sem técnico.