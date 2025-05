Ancelotti confirma acordo com a Seleção Brasileira, mas demonstra incômodo com o anúncio

Nesta terça-feira, um dia depois de ser anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti confirmou o acordo com a CBF, mas garantiu estar focado na reta final da temporada com o Real Madrid.

"A partir do dia 26 de maio, vou ser treinador do Brasil. É um desafio muito importante, mas até o dia 26 sou treinador do Real Madrid, quero acabar bem essa reta final dessa fantástica aventura aqui. Quero terminar da melhor maneira possível. Sei que vocês estão muito interessados no que eu penso, em como vai ser, mas, para mim, tenho que pensar no tempo que estou vivendo, e o tempo que estou vivendo são os dias que me restam aqui no Real Madrid. Por respeito a esse clube, a essa torcida e a esses jogadores, estou totalmente focado no que tenho que fazer nesse último capítulo dessa aventura espetacular", disse Carlo Ancelotti em entrevista coletiva.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele... pic.twitter.com/grw3Rb1BmL ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

O técnico italiano foi anunciado pela CBF nesta segunda-feira e vai comandar a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti já treinará o time nos próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas diante do Equador e Paraguai, no mês de junho.

Apesar de confirmar o acordo para ser o novo treinador do Brasil, Carlo Ancelotti se mostrou incomodado com o anúncio da CBF antes do final da temporada na Espanha.

"Se hoje não tivesse a coletiva de imprensa, seria um dia fantástico. Com a coletiva de imprensa, eu tenho que explicar coisas que eu não deveria explicar, porque visto a camisa do Real Madrid até o dia 25 de maio. Então, não quero que ninguém me pergunte sobre outras coisas, porque respeito muito essa camisa", comentou.

Despedida do Real Madrid

Restando ainda um ano de contrato com o Real Madrid, Carlo Ancelotti encerra sua segunda passagem no comando do clube espanhol com 231 jogos disputados, dois títulos de Liga dos Campeões (2021/22 e 2023/24) e dois títulos do Campeonato Espanhol (2021/22 e 2023/24).

Os Merengues ainda não se manifestaram sobre a saída do treinador.

"O futebol, como a vida, são aventuras que começam e terminam. Sempre tive em mente que um dia acabaria. Está chegando ao fim um período muito bonito. Aproveitei muito. Se a vida termina, imagine se não pode terminar um ciclo num time de futebol. Quero terminar bem. No dia 26, falarei sobre outro desafio. Nunca tive problema com o clube e nunca terei. É um clube que tenho no coração e continuará comigo mesmo depois que essa aventura terminar. Chega ao fim após alguns anos em que conquistamos muitos títulos e com uma lembrança fantástica que ficará para sempre. O Madrid vai divulgar o comunicado quando quiser divulgá-lo. Não há nenhum tipo de problema. Não sei quando farão isso. Vão fazer no momento que considerarem oportuno", finalizou Carlo Ancelotti.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Mallorca, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. A equipe da capital espanhola é a vice-líder da competição, com 75 pontos conquistados.

Em caso de derrota do Real Madrid nesta quarta-feira, o Barcelona, líder com 82 pontos, pode garantir o título do Campeonato Espanhol com duas rodadas de antecedência.