Analuyza celebra retorno ao Santos e projeta clássico contra o Corinthians: "Gostinho diferente"

No início da atual temporada, o Santos reforçou plantel feminino. Um dos reforços contratados foi a meia Analuyza, que retornou às Sereias da Vila para uma segunda passagem. A jogadora assinou vínculo com o clube até o dia 31 de dezembro de 2025.

Formada nas categorias de base do Santos, Analuyza foi anunciada em janeiro. De lá para cá, foram quatro jogos disputados, com um gol marcado, segundo estatísticas da plataforma Ogol. A atleta valorizou a 'volta para casa' e se disse muito feliz por retornar.

"Estou me sentindo muito bem, muito feliz nesse retorno ao Santos. É um orgulho gigante vestir essa camisa. Me sinto em casa e quero entregar muito para a equipe nessa temporada", afirmou a jogadora.

Analuyza já está de olho nos próximos compromissos do Santos. Nesta quarta-feira, por exemplo, as Sereias da Vila recebem o Corinthians no clássico alvinegro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino.

Amanhã é dia de #ClássicoAlvinegro pelo #PaulistãoFemininoSicredi! Às 20h, as #SereiasDaVila recebem o Corinthians, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com ENTRADA GRATUITA! Partiu, nação santista! ???? pic.twitter.com/qKPRCH690F ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 13, 2025

O Santos chega confiante após ter vencido o São Paulo por 1 a 0, fora de casa, na rodada de abertura do Estadual. A meia, então, projetou o novo clássico e entende que a equipe está preparada para o embate.

"A expectativa é a melhor possível. Como sempre, a gente vai jogar para ganhar. Na base, joguei muitos clássicos, e sempre tem um gostinho diferente. Esperamos vencer também nesse clássico e somar mais três pontos dentro do Paulista. Trabalhamos muito durante a semana, estudamos muito a equipe delas e vamos firmes para fazer mais uma boa partida", destacou.

A entrada de torcedores no Estádio Bruno José Daniel será gratuita, com torcida única do Santos. Os portões serão abertos às 18h.