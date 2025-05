Zagueiro Luan Peres cobra reação imediata do Santos no Brasileirão: 'A chave precisa virar'

Após nova atuação decepcionante e a permanência na zona de rebaixamento, com o empate sem gols diante do Ceará, no Allianz Parque, nesta segunda-feira, o zagueiro Luan Peres cobrou uma reação imediata do time do Santos no Campeonato Brasileiro.

"O campeonato é longo. Não começamos bem, mas tivemos progresso. Contra o Grêmio também, não conseguimos a vitória. Não adianta progresso sem vitória. Vamos sair dessa situação. Qualquer jogo hoje é preocupante, temos que ganhar. Tabu é feito para quebrar. A chave precisa virar", disse o jogador.

O Santos chegou apenas aos cinco pontos, após oito rodadas disputadas no torneio nacional. Com uma vitória, dois empates e cinco derrotas, o time de Vila Belmiro só está na frente do lanterna Sport, que soma dois pontos.

A equipe santista volta a jogar pelo Brasileirão no domingo, às 16 horas, quando vai até a Neo Química Arena para enfrentar o Corinthians, em duelo válido pela nona rodada.