Wendell fica no Reffis em reapresentação do São Paulo após pancada no clássico

O lateral esquerdo Wendell se limitou a trabalhos no Reffis nesta segunda-feira, dia da reapresentação do elenco do São Paulo no CT da Barra Funda após a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, na Arena Barueri, pelo Brasileirão.

Wendell sofreu uma pancada na região da bochecha e, por ainda sentir dores no local, trabalhou nas dependências internas do CT de maneira leve, sendo observado pelo Departamento Médico.

Caso as dores na região da bochecha amenizem até o treino de terça-feira, Wendell poderá trabalhar sem restrições e ser relacionado para o jogo contra o Libertad, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da Libertadores.

Quem também trabalhou no Reffis foram os atletas que atuaram na maior parte do tempo contra o Palmeiras,. Eles participaram de um circuito de recuperação, que também contou com atividades leves em campo.

Já os demais jogadores trabalharam posse de bola sob o comando de Luis Zubeldía e enfrentamentos em campo reduzido. Também houve um complemento focado em finalizações a gol.

O atacante Henrique, que se recupera de lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, trabalhou no campo sob os cuidados dos fisioterapeutas do clube, avançando em seu processo de reabilitação.

O São Paulo volta a trabalhar nesta terça-feira, às 10h (de Brasília), no CT da Barra Funda, quando encerra a sua preparação para o jogo contra o Libertad, rival contra o qual o time comandado por Luis Zubeldía tentará confirmar a já encaminhada classificação para as oitavas de final da Libertadores.