Volkanovski celebra conquista de Della Maddalena no UFC 315: "Dois cinturões na Austrália"

Com a conquista do cinturão meio-médio (77 kg) por Jack Della Maddalena no último sábado (10), ao vencer Belal Muhammad no UFC 315, a Austrália - pela primeira vez na história - possui dois campeões na organização de forma simultânea. E, como era de se esperar, o feito não passou despercebido pelo seu compatriota Alexander Volkanovski, campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate.

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Volkanovski comemorou a conquista de Della Maddalena e o bom momento vivido pelo seu país no UFC. Até hoje, apenas três lutadores da Austrália se sagraram campeões do Ultimate: além de Alexander e Jack, o peso-médio (84 kg) Robert Whittaker - nascido na Nova Zelândia, mas naturalizado australiano - foi o primeiro a alcançar tal honraria.

"Jack Delly conseguiu. Quão bom é isso? Dois cinturões de volta na Austrália. Grande luta, muito divertida. Muito competitiva. Della, muito bem, meu amigo. Essa foi uma vitória incrível. Vitória enorme contra um oponente duro e completo como Belal. Incrível. Dois cinturões para a Austrália. Incrível. Estou vibrando. Muito, muito, muito feliz por Jack Della. Isso é fazer história. Dois cinturões na Austrália neste momento. Dois campeões ao mesmo tempo. Incrível. Jack Della, parabéns. Bom trabalho, meu amigo", celebrou Volkanovski.

Campeões da Austrália no UFC

O primeiro australiano a se sagrar campeão do UFC foi Robert Whittaker. Em 2017, 'Bobby Knuckles' conquistou o cinturão interino dos médios que, posteriormente, foi promovido a linear, permanecendo como soberano da divisão até outubro de 2019, quando foi destronado por Israel Adesanya. O peso-pena Alexander Volkanovski se somou à lista dois anos depois - com um reinado que durou cinco defesas de título bem-sucedidas.

Depois de perder o título para Ilia Topuria em fevereiro de 2024, Volkanovski retomou o controle da divisão no último dia 12 de abril, quando reconquistou o cinturão até 66 kg ao derrotar o brasileiro Diego Lopes no UFC 314. E agora, Jack Della Maddalena se soma aos dois no seleto grupo de campeões australianos no Ultimate, com o triunfo sobre Belal Muhammad no último sábado, em Montreal (CAN).

